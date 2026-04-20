Milei fue premiado por Israel con la “Medalla Presidencial de Honor”

El presidente Isaac Herzog distinguió al mandatario por su posición de respaldo permanente al estado israelí

El presidente Javier Milei continúa su agenda oficial en Israel al reunirse con su par, Isaac Herzog, quien le entregó la “Medalla Presidencial de Honor”, la máxima distinción civil del país.

La visita, parte de una gira que incluyó encuentros con Benjamín Netanyahu, refuerza la relación bilateral. Milei celebró la consolidación de amistad y le agradeció a Herzog por la “Medalla Presidencial de Honor”, al destacar y “otro cálido gesto del pueblo de Israel”.

“Muchas gracias, mi querido amigo”, le dijo Milei a su par israelí. El presidente Milei aseguró hoy que con “determinadas culturas” no se puede “convivir”, a la vez que indicó que defiende “la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.

“Celebro la consolidación de esta amistad, que ha sido uno de los pilares de la política exterior de nuestro gobierno y como parte de un retorno hacia los valores judeocristianos que supieron hacernos grandes”, señaló en la conferencia conjunta.

Más temprano, Milei dijo que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”. Fue tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan.

En el encuentro de ayer con el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu firmaron “tres Memorandos de Entendimiento” donde ambas naciones trabajan en la lucha contra el terrorismo, a favor de la innovación y la productividad y en apoyo a empresas israelíes.

La agenda también incluye una visita a la Yeshivá Hebron, donde el Presidente será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos y brindará un discurso.

El martes será la última jornada completa en Israel. Milei mantendrá un encuentro con rabinos seguido de una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.

Por la noche, participará desde las 21 del encendido de antorchas en el Monte Herzl, en el marco del Día de la Independencia de Israel, donde según confirmó el canciller Gideon Sa’ar será el primer líder extranjero en portar una de las antorchas representativas de las doce tribus.

La celebración continuará con una segunda visita al Muro de los Lamentos, para luego emprender la partida rumbo a la Argentina a las 23.30 con el resto de su comitiva. Según la agenda oficial, el mandatario aterrizará en Buenos Aires el miércoles a las 10.

Fuente: BAE Negocios

