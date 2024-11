Milei exige a los gobernadores aliados echar al 50% de los empleos públicos

El Presidente subió una foto con una motosierra de fondo y confirmó que no cambiará su plan económico, mientras sigue la negociación por el Presupuesto

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió a las medidas del Gobierno para el 2025. Y ratificó que seguirá “a full con la motosierra”.

Según explicó el mandatario, ese tuit fue publicado mientras preparaba un discurso para su presentación en la entrega de sables y despachos a las Fuerzas Armadas.

“Estaba trabajando sobre el discurso que daré, cuando me puse a pensar sobre las medidas del Gobierno para lo que será el 2025… Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra…VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, escribió Milei en X y mostró una foto con su discurso en una larga mesa y, de fondo, justamente una motosierra.

Empleos públicos en la mira de Javier Milei

La idea de continuar con la motosierra puede tener distintas lecturas. Por un lado, Milei podría referirse a seguir recortando el empleo público, luego de la fuerte poda que llevó a cabo desde que asumió. Por caso, hasta los primeros días de noviembre. Federico Sturzenegger señaló que el Gobierno redujo la planta estatal en 33.291 personas desde diciembre.

“La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público. Todo el equipo del presidente Javier Milei trabaja para ello. Acá el gráfico (foto de abajo) con la variación en la planta de empleados públicos actualizada a septiembre”, escribió el funcionario a quien el jefe de Estado encargó la tarea de achicar al sector público, para conseguir lo más rápido posible el equilibrio de las cuentas fiscales, en su intento de reencauzar los números deficitarios de la economía doméstica.

De acuerdo al ministro, de ese total 20.026 empleados pertenecían a la administración centralizada y descentralizada, otros 2.251 al personal militar y de las fuerzas de Seguridad y 11.014 a empresas del Estado.

De cara al futuro, ese número podría ascender. De hecho, el Gobierno tendría en mente completar la eliminación de unos 70 mil empleos estatales en los próximos seis meses: es decir, cerca de otros 40.000 puestos están en la mira.

Existen más de una veintena de empresas públicas en la mira, la mayoría deficitarias crónicas, como Aerolíneas Argentinas. En numerosos organismos se están verificando nombramientos que no tienen correlato alguno con la asistencia a los puestos de trabajo.

Uno de los objetivos centrales para los próximos meses será la privatización de empresas públicas, que tienen 100 mil empleados, la mayoría en planta permanente. Allí planea poner la lupa el gobierno. Se demostró con la investigación que reveló los “beneficios” que tenían los pilotos, cuyos familiares podían viajar gratis en aviones de Aerolíneas varias veces al año, y en clase ejecutiva.

Por su parte, la administración pública nacional, empresas y sociedades tiene casi 210.000 empleados.

El Gobierno está pidiendo además a las provincias para que colaboren con el objetivo de reducir empleos y dependencias superfluas, en el marco de la estrategia de reducir el gasto público.

El mensaje de Milei y la negociación por el Presupuesto 2025

La declaración de Milei llega justo para ratificar su postura contra los gobernadores y legisladores en el marco del debate del Presupuesto, mientas el oficialismo no descarta llamar a sesiones extraordinarias para tratarlo.

De hecho, tal como publicó días atrás iProfesional, con el objetivo de tomar las riendas de la negociación con los gobernadores y bloques dialoguistas, el Ejecutivo nacional está decidido a “no ceder” ante el pedido de fondos formulado por las provincias en pos de “defender el déficit fiscal como sea”.

“La línea que se va a seguir es clara: el déficit fiscal no se negocia. La indicación es no ceder al pedido de los gobernadores porque no hay de dónde sacar los 3.700 millones de dólares que están pidiendo”, enfatizó ante iProfesional una fuente oficial con despacho en Balcarce 50.

Si bien un grupo de gobernadores de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles con legisladores dialoguistas y acordaron solicitar “una mesa de negociación” para avanzar en la discusión del Presupuesto 2025, fuentes de la Casa Rosada respondieron que “no hay consenso posible con extorsión”.

