Milei en Nueva York: JP Morgan eligió a los gobernadores que viajaron

El objetivo del evento es mostrar a la Argentina como un lugar atractivo para invertir. Al Presidente lo acompañarán diez mandatarios provinciales, habituales aliados del oficialismo. Un “comité” integrado por la embajada argentina ante EE.UU., el JP Morgan y el Bank of America definió a qué mandatarios argentinos se invitaría.

El gobierno de Javier Milei organiza el Argentina Week, un evento que se desarrollará entre el lunes y el martes próximos en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de mostrar a la Argentina como un hub de inversión ante CEOs, inversores, empresarios y directivos de grandes empresas. Lo que en el propio Gobierno denominan un “road show”.

Según pudo saber PERFIL, un “comité” integrado por la embajada argentina ante EE.UU., el JP Morgan y el Bank of America (las dos entidades financieras organizadoras) fue el encargado de definir a qué mandatarios argentinos se invitaría.

El comité seleccionador de ‘gobernas’ incluyó a Alec Oxenford y el Bak of America

En total, fueron diez, tal como anticipó este medio semanas atrás. Un dato que resalta de la agenda oficial del viaje presidencial: la única reunión con empresarios prevista es con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.

La lista de gobernadores invitados no deja de ser una suerte de prolongación de los mandatarios aliados de la administración libertaria. El evento está a cargo de la Cancillería, que comanda Pablo Quirno, quien quedó golpeado internamente esta semana por el affaire del gendarme Nahuel Gallo, liberado esta semana de Venezuela.

“Vamos pensando que es una buena oportunidad para invertir en Argentina”, sostuvo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ante PERFIL. En el pelotón de las provincias invitadas, también están Salta, Neuquén, Chubut y San Juan, además de otras.

El evento que organiza la Cancillería en tándem con la embajada argentina ante EE.UU., a cargo de Alejandro Oxenford, contará con la presencia del Presidente (quien inaugurará el evento) y también ministros como Quirno; el titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

La provincia de Salta confirmó su presencia días atrás a través de la vocera de la Gobernación, Paula Benavides. “Salta llega como un actor protagónico en el desarrollo minero y energético”, sostuvo la vocera, quien a su vez agregó que Gustavo Saénz buscará atraer inversiones en el sector agroindustrial.

Otro los mandatarios que asistirán a Manhattan la semana próxima es Carlos Sadir, el radical que comanda la provincia de Jujuy, que contiene yacimientos de litio.

Ignacio Torres, mandatario de la provincia de Chubut, también confirmó su presencia en el “road show” argentino.

Lo mismo sucede con Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. Si bien Orrego mantiene un bajo perfil, es uno de los gobernadores más interesados en potenciar la industria minera en Argentina, sobre todo del cobre.

Otro de los aliados claves de la Casa Rosada, Alfredo Cornejo, estará en Manhattan. El mendocino es un actor clave como aliado de la Casa Rosada y pretende el desarrollo también de la explotación de cobre en su provincia.

También Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, estará en EE.UU. utilizando la vidriera para su provincia, que tiene en el yacimiento de Vaca Muerta el eje central en materia de energía. Figueroa visitó a Eduardo “Lule” Menem en su despacho de la Casa Rosada, el pasado miércoles, en momentos en los que se trataba la reforma laboral en el Senado.

Alguien que fue invitado pero que no formará parte es Rogelio Frigerio. El mandatario de Entre Ríos, aliado de la Casa Rosada, tuvo su propio “road show” recientemente en EE.UU. Es por ello que no tiene pensado ser en esta oportunidad de la partida.

La provincia de Córdoba, en tanto, contará con presencia en el evento. Martín Llaryora, el gobernador, se trasladará hasta la ciudad de Nueva York, o al menos “habrá una delegación de la provincia” para representar a un distrito, que pretende potenciar su agroindustria.

Rosca clave. El Presidente también se reunirá con Jamie Dimon, CEO del JP Morgan. | casa rosada



Por Pablo Varela-Perfil