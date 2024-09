Milei: “En dólares, voló el poder adquisitivo de los jubilados”

El presidente criticó al manejo económico durante la presidencia de Mauricio Macri y defendió a Santiago Caputo en medio de la tensión con el líder del PRO.

En una entrevista con LN+, el presidente dijo que “Macri tuvo un déficit fiscal similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló”.

“De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación, no por ajuste, que vino después de lo que fue todo el proceso caótico del 2018 y se logró con liberamientos sin pagos, por lo tanto, el eje central de todos los problemas del país, ni de cerca lo arregló y nosotros sí lo hicimos en un mes”, dijo Milei.

Luego salió en defensa de Santiago Caputo, el blanco prinicipal de Macri. “Lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre él o sobre mi hermana. En realidad, los que hacen eso son cobardes, porque no me quieren enfrentar, porque saben que pierde”, dijo Milei.

En otro tramo de la entrevista dijo que las jubilaciones “volaron” en dólares durante su gobierno. La declaración tras vetar el aumento de las jubilaciones que aprobó el Congreso, que desembocaron en la represión de la Policía Federal a un grupo de jubilados que se manifestaron la semana pasada frente al Palacio Legislativo.

“Las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández en el pico llegaron a caer 40%, se fueron 30% abajo. Ahora están 5% arriba en términos reales, quiere decir que le ganamos a la inflación. Y además como el tipo de cambio cuando llegamos estaba el blue a 1300, hoy está en 1315, si lo toma al MEP o al CCL está cerca de 1250”, explicó Milei.

“¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo?”, preguntó el periodista Luis Majul. “En dólares fenomenalmente, en dólares voló el poder adquisitivo de los jubilados”, respondió el presidente.

Fuente: LPO