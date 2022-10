Milei, el libertario vago

El diputado de La Libertad Avanza, conocido por su discurso “anti-casta”, fue cuestionado duramente por la cantidad de ausencias en los tratamientos de proyectos en la Cámara Baja desde que asumió. Faltó 41 veces y sólo votó en 25 sesiones.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, acumula una polémica estadística desde que asumió como legislador por la Ciudad de Buenos Aires, luego de que se conociera que tiene más ausencias que votos emitidos en proyectos.

“Desde que asumió como diputado nacional, Javier Milei tuvo más ausencias que votos emitidos (incluye votaciones de proyectos en general, artículos y mociones)”, publicó la periodista acreditada en el Congreso, Carolina Ramos.

Desde que asumió como diputado nacional, Javier Milei tuvo más ausencias que votos emitidos (incluye votaciones de proyectos en general, artículos y mociones). Fuente: @DiputadosAR pic.twitter.com/npVtySj6I0 — Carolina Ramos (@Carito_Ramos) October 26, 2022

Es que, según los datos que se desprenden de la página oficial de la Cámara Baja, el economista tuvo 5 votos afirmativos, 20 negativos y 41 ausencias en las votaciones del Parlamento, incluyendo el último debate en donde se lo cuestionó por retirarse antes de votar, cuando se trataba una iniciativa del oficialismo para crear un nuevo impuesto de $250 a los pasajes aéreos, la cual terminó siendo ley por un voto.

Polémica por la ausencia en el Presupuesto 2023

“Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No se si son cómplices o irresponsables”, acusó la diputada porteña por JxC Paula Oliveto Lago, también presidenta de la Coalición Cívica-ARI (CC) porteña.

Finalmente, la votación de esa tasa de $250 sobre los pasajes de avión, que será destinada a la seguridad aeroportuaria, salió por 123 votos afirmativos y 122 negativos.

No obstante, Milei salió a responderle a las críticas de JxC por su ausencia y que el oficialismo lograra ganar por un voto la votación, acusando que hubo 4 legisladores de la coalición opositora que también se ausentaron, y que hasta uno de ellos votó a favor del proyecto: “A Juntos por el Cambio le faltaron 4 de sus diputados, si tuvieran ordenada a la tropa, no hubieran tenido ningún tipo de problema. Y uno de ellos mismos lo votó a favor. Son unos hipócritas. No convalido este tipo de roscas y arreglos”, justificó, refiriéndose a que no comparte el Presupuesto 2023 planteado.