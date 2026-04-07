Milei difundió casi 1000 mensajes contra el periodismo en sus redes sociales durante las Pascuas

La cuenta de Javier Milei en X se convirtió durante las Pascuas en una ametralladora de mensajes contra el periodismo en general, los medios de comunicación y distintos profesionales a los que insultó y acusó de conspirar contra su gobierno. La novedad no fue la línea argumental sino la magnitud: en cuatro días, escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos. Los números surgen de un relevamiento de LA NACION sobre la actividad de la cuenta @jmilei desde el jueves al domingo.

Fue un período de uso intensivo, incluso para alguien como él, durante el cual más del 90 por ciento de los mensajes que difundió recogían críticas al periodismo. El tiempo de conexión en la red social, medido a partir de la cantidad de interacciones, llegó a 14 horas y 23 minutos totales durante el fin de semana largo de Semana Santa. El frenesí de Milei fue acompañado por infinidad de agresiones por parte de ministros, legisladores y propagandistas del oficialismo.

JUEVES 2 DE ABRIL

El raid comenzó a las 21 del jueves cuando Milei se plegó a la difusión de la investigación periodística de un consorcio internacional que reveló operaciones en la Argentina de espías rusos que pagaron para publicar notas contra el gobierno libertario. “Al final sí había ensobrados y que operaban para ensuciar…”, escribió Milei y adjuntó un enlace a la investigación, que en su capítulo argentino lideró el sitio Filtraleaks, del periodista Santiago O’Donnell. A partir de ese momento empezó a repostear decenas de mensajes con acusaciones e insultos, que en su gran mayoría no distinguen entre los medios y periodistas señalados en la denuncia y aquellos que no tienen nada que ver. Unos minutos después calificó de “coooorrecto” un mensaje del filósofo Alejandro Rozitchner, que decía: “¿Está mal decir que los medios, la mayor parte de los periodistas, están beneficiando a unos hijos de mil putas y atacando a personas honestas que hacen las cosas bien y están sacando adelante el país? ¿O es demasiado?”. A las 21.39 insistió Milei: “Y pensar que lloraban océanos de lágrimas cuando hablaba de lo que son los periodistas… Parece que me quedé corto”. Con el correr de las horas republicó un mensaje de Daniel Parisini, alias Gordo Dan, que le pedía declarar al periodismo “organización terrorista”. Escribió que hay una “asociación ilícita” entre columnistas, editores y dueños de medios críticos del Gobierno. Insultó a la periodista Laura Di Marco al llamarla “roñosa”, publicó alusiones soeces contra otro comunicador, Ari Lijalad, y dio difusión a la imagen hecha con inteligencia artificial que declaraba la muerte del periodismo argentino. Habló una y otra vez de “basuras” en alusión a medios y profesionales de lo más diverso. “Parece que el público tenía razón”, escribió como acompañamiento de un video de 2024 en el que militantes libertarios le gritaban “hijos de puta” a los periodistas, durante un discurso presidencial.

VIERNES 3 DE ABRIL

El viernes reflotó la noticia de la operación rusa con un mensaje de apariencia más institucional en el que intentó pegar a todos los medios a un caso que solo involucra a una parte marginal de ellos. “El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”. Rozitchner volvió a actuar como apuntador: “Que los pagos que hacía Rusia no lleven a ocultar los pagos que hacen otros”. Otra vez Milei lo premió con un “cooooorrecto”. A las 20.54 del viernes reflotó la abreviatura NONSALP, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Media hora más tarde, añadió: “PERIODISMO BASURA. Lo más importante del caso que vincula espionaje y sembrado de noticias falsas con periodistas Corruptos y Traidores a la Patria (lo que no exime a editores y dueños), no es sólo el hecho en cuestión, sino que muestra de que madera están hechos la GRAN mayoría de los ‘periodistas’ y los ‘medios’. Por eso, la pauta oficial debería ser cero a todo nivel, ya que parece que son fácilmente corrompibles. Y al mismo tiempo, evitaría mucho de las maniobras sucias de la política. NOLSALP”. Los funcionarios dieron su aprobación con likes, retuits y comentarios, desde Luis Caputo (Economía) a Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). El asesor Santiago Caputo entró a la conversación digital con su cuenta personal. Medios paraoficiales, como La Derecha Diario, convertían cada tuit de Milei en una placa con un título agresivo contra el periodismo. Le dieron visibilidad a una supuesta encuesta (atribuida a la Fundación Faro, de La Libertad Avanza) con cifras catastróficas sobre el prestigio de la prensa.

SÁBADO 4 DE ABRIL

El sábado santo Milei empezó a aplicar la etiqueta “NONSALP” a decenas de mensajes de usuarios que cuestionaban noticias de distintos medios, como LA NACION, Clarín, Infobae, A24 o Perfil. En dos interacciones citó a Manuel Adorni y a su muletilla “FIN”, como gesto adicional de respaldo al jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito a partir de investigaciones periodísticas sobre su patrimonio. A las 13.40, el Presidente emitió otro mensaje con un intento de desmentida a la información de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había echado a su jefe de Gabinete porque pidió un crédito hipotecario en el Banco Nación. “FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA. La ministra se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema. Sin embargo, los ‘periodistas’ siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira. NOL$ALP”. Tuvo la mala suerte de que el funcionario en cuestión, Leandro Massaccesi, acababa de admitir en público la adjudicación del crédito y el motivo de su remoción. Se supo después que la reacción de Pettovello había generado malestar en otros ministros, como Caputo, que defienden a funcionarios propios que también consiguieron préstamos en la banca pública.

A los pocos minutos Milei denunció que existe “un conjunto de basuras disfrazadas de supuestos periodistas que pifian seguido y siempre para el mismo lado”. Casi de inmediato compartió un video de Di Marco y la trató de “operadora roñosa” por hablar de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. El propio Caputo irrumpió en la discusión: “Me voy a ir del gobierno el día que el presidente lo decida”. A ese mensaje replicó Antonio Aracre, ex asesor de Alberto Fernández y ahora conductor de un programa en la televisión pública, con una aclaración: “Yo estaba en el programa y dije que en mi opinión teníamos Santiago para rato. Y que eras muy importante tanto para Karina como para el presidente”.

Por la noche, cuando Di Marco se quejó por la agresión en un programa de LN+, Milei volvió al ataque: “MUCHAS GRACIAS ROÑOSA. Verlos llorar así no tiene precio…!!! Se la pasan mintiendo, ensuciando y calumniando personas manchando el buen nombre y honor de las personas de bien en favor de intereses más que oscuros… Un poco de vuelto les viene bien me parece… NOL$ALP”. Entre mensaje y mensaje destacó uno con el dibujo de una lápida que declaraba “el fallecimiento” del periodismo: “Mientras miraba X encontré esta obra de arte sobre el ‘periodismo’ argento”, escribió. Ya de madrugada se preocupó por viralizar un video que mostraba multitudes en la calle Corrientes, como aparente desmentida de que hay un parate en la actividad económica (algo que a su juicio es una “mentira operada por periodistas corruptos”).

DOMINGO 5 DE ABRIL

(hasta las 18 hs)

El domingo la atención de Milei en las redes se bifurcó: al ataque a los medios se sumó la difusión de una columna que escribió en Clarín sobre Adam Smith. Fue llamativo que en su cuenta seguía fijado un tuit agresivo contra esa empresa. A las 12.39 añadió otra queja contra el diario que había publicado su texto. “Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (país del periodista que hizo la nota) surgió la información del sabotaje. Claro puede que crea que todos los periodistas son basuras como él. Pero bueno, no pidas peras al olmo. Fin”, escribió, mientras acompañaba una nota de Clarín que recogía declaraciones textuales que Milei hizo al sitio español El Debate. Expresó también su rechazo a la tapa de la edición papel de LA NACION, que incluía tres artículos de análisis cuyos títulos eran cuestionados por un usuario libertario. “QUITAR LA MÁSCARA A LAS BASURAS. Obviamente que esto no sólo es responsabilidad de las mediocres plumas sino también de los editores y dueños del pasquín. VLLC!” La idea de esa última oración la profundizó en otro mensaje, de las 12.30, en el que reprochó una publicación que no especificó sobre los créditos del Banco Nación a funcionarios. “Está claro que el problema no es sólo las basuras inmundas que la van de periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños del medio. Es una asociación ilícita”. Le llovían los mensajes de aliento de seguidores, a la vez que ministros, secretarios de Estado y comunicadores libertarios aplaudían la columna sobre Adam Smith, a la que declaraban “lectura obligatoria”. Santiago Caputo sumó puntos con su evaluación: “Claridad meridiana del Presidente sobre la trascendencia histórica de Adam Smith y sus aportes a la ciencia económica.” Se llevó como botín un “gracias, profesor”.

A las 14.22 Milei comentó con una expresión soez un mensaje del actor Juan Acosta contra Lijalad, periodista de El Destape: “Te comiste una poronga de dos metros.,fin”, puso el usuario, a lo que el Presidente respondió: “Sólo la puntita”. La avalancha siguió casi sin freno, salvo en un lapso de una hora entre las 18 y las 19, y entre las 20 y las 21. En ese último espacio habrá visto la entrevista de Luis Caputo con Luis Majul en LN+, porque apenas terminó tuiteó un elogio al ministro, en especial por sus comentarios sobra una supuesta “declaración de guerra” de los medios al Gobierno. “MASTERCLASS DE TOTO SOBRE LA BASURA INMUNDA QUE SON LA MAYORÍA DE LOS PERIODISTAS. El editor y el medio que hayan dado lugar a esas notas son cómplices. Fin”. Aludía al caso de los créditos del Nación. El ataque continuó incluso después de la medianoche, cuando las Pascuas ya habían terminado oficialmente sin ninguna felicitación formal a los creyentes desde la cuenta del Presidente.

Por Martín Rodríguez Yebra-La Nación