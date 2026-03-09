Milei descartó que el conflicto de Irán responda a una disputa por petróleo

El presidente sostuvo que la turbulencia económica global por la suba del petróleo será transitoria y anticipó un reordenamiento político internacional

En un contexto de volatilidad en los mercados internacionales provocado por el aumento del precio del petróleo y la escalada de la guerra en Medio Oriente, el presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo que el impacto económico global será temporal y que el escenario derivará en un reordenamiento político internacional. El mandatario señaló que ese proceso podría generar oportunidades para los países que se adapten a los cambios en el sistema global.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista radial en la que el jefe de Estado analizó las causas del conflicto y sus posibles efectos sobre la economía mundial. Según su visión, la situación actual no responde principalmente a una disputa por recursos energéticos sino a factores vinculados con la geopolítica internacional.

Milei descartó que el conflicto responda a una disputa por petróleo

Durante la entrevista, Milei cuestionó interpretaciones que vinculan el conflicto en Medio Oriente con el control de recursos energéticos. El presidente afirmó que ese enfoque no explica el escenario actual y que el análisis debe centrarse en factores estratégicos.

“El enfoque que plantea que se trata de una disputa por el petróleo es conceptualmente equivocado”, expresó el mandatario al referirse a las interpretaciones que circulan en el debate público.

Según su explicación, la posición de Estados Unidos responde a objetivos vinculados con la geopolítica y la seguridad internacional. En ese marco, sostuvo que el país norteamericano busca consolidar su influencia en el continente americano y abordar cuestiones vinculadas con el terrorismo internacional.

El presidente también se refirió al rol de Irán dentro del escenario global. En ese sentido, señaló que el país estaba desarrollando un programa de enriquecimiento de uranio que, según su interpretación, podía derivar en capacidades militares con impacto en la seguridad internacional.

Milei también vinculó a Irán con el financiamiento de organizaciones vinculadas al terrorismo internacional y mencionó su influencia en algunos países de América Latina. De acuerdo con su planteo, esas redes tendrían impacto en distintas regiones del mundo.

Impacto del conflicto en los mercados internacionales

El análisis del mandatario se produjo en medio de un escenario de volatilidad financiera generado por el aumento del precio del petróleo y la reacción de los mercados ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Consultado sobre las consecuencias económicas de este contexto, el presidente argentino sostuvo que la duración del conflicto podría ser limitada. “Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”, afirmó durante la entrevista.

De acuerdo con su visión, la situación actual puede generar un período de inestabilidad en la economía mundial. Sin embargo, consideró que el impacto no será permanente.

Milei planteó que el resultado de este proceso podría ser una reorganización del sistema político internacional. Según su análisis, las tensiones actuales podrían modificar las alianzas globales y redefinir la relación entre distintos bloques geopolíticos.

El posible reordenamiento político global

En su interpretación del escenario internacional, el presidente argentino sostuvo que el contexto actual podría provocar cambios en las relaciones entre las principales potencias.

Entre los aspectos que mencionó, señaló que China podría enfrentar un escenario de mayor aislamiento si algunos de sus aliados internacionales se debilitan como consecuencia de los conflictos actuales.

De acuerdo con su planteo, el sistema internacional podría experimentar una reorganización en la que se redefinan alianzas políticas y económicas. Ese proceso, según indicó, podría generar nuevas condiciones para los países que logren adaptarse a las transformaciones globales.

“China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán, y entonces la situación va a ser más pura y limpia”, sostuvo desde Nueva York, donde participará de la Argentina Week.

El mandatario vinculó esa dinámica con otros procesos geopolíticos en curso, entre ellos los intentos de negociación para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese marco, planteó que el escenario internacional atraviesa una etapa de transición que podría derivar en un nuevo equilibrio político a escala global.

La posición de Argentina en el nuevo escenario internacional

Durante la entrevista también se refirió a la posición de Argentina frente a este contexto internacional. Milei sostuvo que el país atraviesa un momento distinto al de etapas anteriores debido a cambios en su política económica.

En ese sentido, afirmó que Argentina se encuentra “en el lugar correcto de la historia”, en referencia a la orientación internacional adoptada por su gobierno.

El presidente señaló que la situación económica interna se vio modificada por medidas destinadas a corregir desequilibrios macroeconómicos y reducir el déficit fiscal.

Según su análisis, esas condiciones permitirían que el país enfrente el escenario internacional con mayor capacidad de adaptación frente a los cambios en la economía global.

El mandatario también consideró que, sin las políticas económicas implementadas por su gobierno, el impacto de las turbulencias internacionales podría ser mayor para la economía argentina.

Precios de commodities y oportunidades para las exportaciones

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el efecto que el aumento de los precios de los commodities puede tener sobre la economía argentina.

Milei señaló que el incremento en las cotizaciones internacionales del petróleo y de productos agrícolas podría mejorar los términos de intercambio del país.

Entre los productos que mencionó se encuentran la soja, el maíz y el girasol, cultivos que forman parte de la estructura exportadora argentina.

De acuerdo con su planteo, el aumento de los precios de estas materias primas podría generar mayores ingresos por exportaciones y contribuir a compensar parte del impacto de la incertidumbre internacional.

El mandatario indicó que Argentina mantiene una posición de exportador neto de varios de estos productos, lo que podría favorecer al país en un escenario de suba de precios en los mercados internacionales.

Expectativas frente al escenario global

El presidente concluyó su análisis señalando que el contexto internacional actual puede generar tanto desafíos como oportunidades para distintas economías.

Según su interpretación, el resultado dependerá de la capacidad de cada país para adaptarse a los cambios que se produzcan en el sistema global.

En ese marco, sostuvo que la combinación entre transformaciones internas y modificaciones en el escenario internacional podría permitir que Argentina se reposicione dentro de la economía global.

De acuerdo con su planteo, el proceso de reordenamiento político internacional y las variaciones en los precios de los commodities serán factores que influirán en la evolución económica de los próximos años.

