Milei cumplió su sueño y se abrazó con Trump

El mandatario nacional y el líder republicano mostraron una vez más su sintonía en público. Elogios de Trump y un nuevo gesto de Milei hacia Estados Unidos.

Javier Milei participó este sábado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que organizó en Washington Donald Trump: tal como se esperaba, todas las miradas estuvieron colocadas en los gestos fraternales del líder libertario con el ex presidente norteamericano, que vienen manifestando públicamente puntos de contacto y acercamientos en lo ideológico.

Milei y Trump se dieron un fuerte abrazo antes de la disertación del presidente argentino en la cumbre conservadora que tuvo lugar en Washington.

La escena quedó registrada en un video que se viralizó y representó al mismo tiempo un mensaje hacia el actual presidente Joe Biden, ya que Milei expresó sus deseos de que Trump vuelva a la Casa Blanca.

Luego del cordial apretón de manos y las demostraciones recíprocas de afecto, Milei y Trump se sacaron varias fotos.

Mientras el líder republicano arengó al presidente proponiéndole que “haga a la Argentina grande otra vez” (“¡Make Argentina great again!”), Milei respondió con su eufórico rugido “Viva la libertad carajo” y los pulgares hacia arriba, ante la risa de los camarógrafos y los presentes.

La reciente reunión del primer mandatario con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, fortaleció los lazos con Washington, a tal punto que el diplomático de Joe Biden afirmó que “el pueblo de Argentina puede contar con nosotros a medida que trabaja para estabilizar su economía”.

Con el abrazo a Trump, Milei sumó otro gesto amistoso hacia los Estados Unidos, lo que representa un giro radical en la política exterior del país, dado que la administración anterior guardaba mayor sintonía con Biden.

Cuando Donald Trump dio su conferencia también le dedico palabras elogiosas a Javier Milei, a quien identificó como un “gran caballero” y “uno de los pocos” líderes capaces de transformar Argentina.

”El Presidente de Argentina, ¡que tiene una gran cantidad de publicidad!, es un gran caballero, y saben, es MAGA, ‘Make Argentina Great Again’ (Hacer a la Argentina grande otra vez). Él lo dijo ‘soy MAGA’, y me di cuenta que es uno de los pocos que lo pueden hacer bien”, expresó Trump ante los simpatizantes y aliados republicanos.

Por otro lado, cuando Milei subió al escenario retomó su habituales ideas contra el socialismo, la casta, el sindicalismo y el Estado.

“La casta corrupta se compone de políticos ladrones, que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos. Por empresarios prebendarios, que hacen negocios con los políticos corruptos. Por medios de comunicación corruptos, que están muy enojados con nosotros porque les eliminamos la pauta oficial”, remarcó el presidente durante el evento en Washington.

“También por sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente. Y profesionales que viven de la religión del Estado. Por lo tanto, tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando, pero no nos vamos a rendir en hacer a Argentina grande de nuevo”, continuó Javier Milei.

El presidente argentino también mencionó el paquete de “reformas estructurales” que puso en marcha el Gobierno a través del mega decreto para desregular la economía y la Ley Ómnibus, que encontró obstáculos en el Congreso para su sanción.”Estas normas proponen darle más libertad a los argentinos y eliminar la corrupción de la política. Pero encontraron resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema en favor de la casta corrupta“, indicó Milei.

Al igual que en el foro económico de Davos, Milei volvió a criticar el socialismo y la justicia social.

“No dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación. No avalen la idea de los fallos del mercado. No permitan el avance de la agenda asesina. No se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social”, manifestó el mandatario argentino en la cumbre conservadora.