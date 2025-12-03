Milei conquista la primera minoría de Diputados: cómo impactará en la reforma laboral

Un día antes de la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados la tropa legislativa de Javier Milei alcanzó la codiciada condición de primera minoría gracias a la ruptura que se concretó en el bloque peronista/kirchnerista, que deja a La Libertad Avanza a un paso de quedarse con más lugares en las comisiones y asegurarse así el control de debates clave como el del Presupuesto 2026 y, más adelante, la reforma laboral.

La ruptura en la bancada de Unión por la Patria se palpitaba hace semanas por la intención de un grupo de gobernadores peronistas de diferenciarse del kirchnerismo. El de Catamarca, Raúl Jalil, encabezaba la rebelión y este martes finalmente sacó a tres de sus cuatro diputados del bloque que encabeza Germán Martínez.

Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot (electo en octubre, jurará este miércoles), quienes informaron oficialmente que armarán el bloque “Elijo Catamarca”. En Unión por la Patria confirmaron a iProfesional que esas salidas los dejan con 93 diputados.

En tanto, La Libertad Avanza cuenta hasta ahora con 94 gracias a los ocho diputados que saltaron a sus filas desde el PRO más otros fichajes que hicieron crecer a la bancada oficialista más allá de los lugares que pudo sumar con el triunfo en las elecciones. No obstante, en las últimas horas había dudas sobre si la diferencia entre libertarios y peronistas era de apenas un voto o si quedarían empatados.

Esto se debe a que ambos buscan hasta último minuto la forma de sacar una luz de ventaja antes de la sesión preparatoria de este miércoles, cuando jurarán los nuevos diputados y se elegirán a las autoridades. La ruptura de UP era algo buscado por el Gobierno, precisamente por ser el camino más rápido para que LLA se convirtiera en la primera minoría y, aun si empatara con el peronismo, gozará de un poder que hasta ahora no tenía.

La tropa Milei alcanza la primera minoría en Diputados: ¿por qué le da ventaja para el debate del Presupuesto y las reformas?

Cuando nadie tiene mayoría propia (es decir, la mitad más uno del pleno), ser primera minoría es la situación de mayor poder a la que puede aspirar cualquier bloque legislativo. Hasta ahora ese lugar lo ocupaba Unión por la Patria y ese poderío se hizo sentir en la seguidilla de derrotas que el oficialismo sufrió este año y no logró detener, por la confluencia entre la bancada peronista y otros sectores más chicos de la oposición.

Aunque sea por solo un diputado, como ocurriría ahora, la primera minoría no solo es la que más cerca queda de juntar quórum, sino que tiene derecho a reclamar la mayor cantidad de lugares en las comisiones donde se firman los dictámenes para cada proyecto, que luego se votan en el recinto.

Por caso, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo buscará a partir de la próxima semana volver a firmar dictamen para el Presupuesto 2026 en un trámite exprés, hay 49 diputados y para alzarse con la mayoría se necesitan 25 voluntades. LLA podría no tener esa cantidad exacta de miembros, pero sí le correspondería tener más que cualquier otro bloque.

Además, la primera minoría siempre está en mejor posición para quedarse con las presidencias de las comisiones. Hoy, las que están más ligadas a la gestión del Gobierno (Presupuesto, Asuntos Constitucionales o Legislación General) son presididas por libertarios por una cuestión más de cortesía política hacia al oficialismo, pero casi todas son encabezadas por la oposición.

Por ejemplo, hasta ahora la Comisión de Legislación del Trabajo por donde tendrá que pasar eventualmente la reforma laboral que impulsa Milei (seguramente en febrero) la preside el radical Martín Tetaz. Al ser primera minoría LLA buscará quedarse con la presidencia de ese cuerpo y posiblemente de otros.

De esta forma, si nada cambia y finalmente el oficialismo queda con un diputado más en el pleno de la Cámara que Unión por la Patria, la tropa de Milei tendrá mucho más control sobre los tiempos y la hoja de ruta para el tratamiento de cada proyecto, algo clave en momentos en que el Gobierno se prepara para convocar a sesiones extraordinarias y avanzar con el Presupuesto y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, entre otras iniciativas.

Los puntos clave de la reforma laboral del Gobierno

¿Cómo se gestó la ruptura del peronismo que beneficia a LLA en Diputados?

La ruptura de Unión por la Patria se confirmó en momentos en que todo el bloque se reunía en el primer piso del Congreso para tratar de resolver su difícil situación interna y evitar fugas como las que empezaron días atrás y la que finalmente concretaron los catamarqueños.

Luego de que se confirmara la continuidad de Germán Martínez como jefe del bloque junto a Paula Penacca -que responde a Máximo Kirchner- como secretaria parlamentaria, los tres catamarqueños oficializaron su salida con una nota que le enviaron al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Y es que una de las quejas de algunos gobernadores y legisladores del interior apunta precisamente al hecho de que la conducción de los bloques del Congreso siga en manos del kirchnerismo y se oriente por una agenda que mira mucho más al AMBA que a las provincias. Es algo que también se escucha en el Senado.

La cuarta diputada de esa provincia, Claudia Palladino, se quedaría en UP porque es más cercana a la ex gobernadora Lucía Corpacci -afín al kirchnerismo- que a Jalil, quien se destaca por ser uno de los gobernadores peronistas con diálogo más fluido en la Casa Rosada desde hace tiempo. Igualmente, la salida de sus tres compañeros es un cimbronazo para el peronismo.

El bloque Unión por la Patria ya había bajado de las 98 bancas que logró retener en las elecciones nacionales de octubre a 96 por las salidas del puntano Jorge “Gato” Fernández y del tucumano, Javier Noguera, alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo que tiene su propio bloque en la Cámara baja y conversa con sus pares de Salta, Misiones y también de Catamarca la posibilidad de unificar a sus legisladores en un mismo espacio dentro del recinto.

La sangría que ya los dejó con 93 bancas podría empeorar si se concreta la ruptura de los siete diputados que responden al santiagueño Gerardo Zamora, que pasará de gobernador a senador pero sigue siendo el jefe de su propio espacio. Hoy esos legisladores están en UP pero fuentes provinciales deslizaron a iProfesional que “está la opción de que se queden tres en UP y los otros cuatro vuelvan a ser Frente Cívico”, el nombre de su partido.

¿Cómo logró LLA alcanzar la primera minoría?: los saltos del PRO y los fichajes post electorales

En cualquier caso, el alejamiento de los tres catamarqueños de UP permitió que la tropa de Milei alcanzara la primera minoría gracias a que, desde su triunfo en las elecciones de octubre, empezó a sumar poco a poco diputados de distintos espacios hasta llegar a 94 bancas, un número que hasta poco más de un mes ni los libertarios creían que alcanzarían.

Primero lograron captar a siete diputados del PRO (Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez, “Marilú” González Estevarena y Carlos Almena). Esa jugada fue obra de Patricia Bullrich -verdadera jefa política de esos legisladores- y resultó clave porque le permitió a LLA llegar por sí solo (sin necesidad de aliados externos) al tercio de la Cámara, que le permite sostener decretos y vetos.

El oficialismo sumó poco después a Belén Avico, otra diputada del PRO que dio el salto. A ella le siguieron los tres “radicales con peluca” (como los bautizaron tras ayudar a sostener los primeros vetos de Milei en 2024) Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier y, más recientemente, fichó a Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, dos ex PRO.

Pero además, en los últimos días la diputada del bloque amarillo Silvia Lospennato confirmó que renunciará a su banca para asumir en la Legislatura porteña, algo que no estaba seguro y que algunos sectores del partido que lidera Mauricio Macri querían evitar. La razón es que su suplente es Lorena Petrovich, una leal a Bullrich que tras asumir también entrará en el bloque LLA.

Diputados realizará su sesión preparatoria: Menem reelige y nadie quiere perder lugares

Todos estos movimientos y la pulseada por la primera minoría se dan en las frenéticas horas previas a la sesión preparatoria de este miércoles a las 13:00, en la que jurarán los 127 diputados electos en octubre y se elegirán a las autoridades de la Cámara baja para el nuevo año.

El triunfo electoral de LLA que empoderó a Karina Milei dentro del Gobierno, dejó firme a Menem como presidente de la Cámara. El riojano tendría el camino allanado para seguir, mientras que el resto de los espacios deberán repartirse las vicepresidencias primera, segunda y tercera.

Por ese motivo, los gobernadores agrupados en Provincias Unidas intentan armar un interbloque que podría juntar unos 15 diputados y lo mismo conversan por estas horas el PRO y la UCR, que quedaron seriamente reducidos en número: todos buscan ser la tercera minoría detrás de LLA y de Unión por la Patria, para no perder lugares de poder.

En el PRO quedarán 13 integrantes tras la salida de Lospennato mientras que la UCR, que sufrió más de una fractura durante 2024, quedó con apenas 6. Fuentes del radicalismo señalaron a este medio que no descartan armar un interbloque, dado que hoy ambos espacios son aliados de LLA, pero juntos tendrían más fuerza para pelear por lugares en las comisiones. Sería, en caso de darse, una “remake” de Juntos por el Cambio.

Los reacomodamientos en la Cámara de Diputados terminarían de definirse en la sesión preparatoria de este miércoles, pero lo concreto es que la tropa legislativa de Javier Milei empieza a probarse como primera minoría. Aún si los últimos movimientos dejaran a LLA empatada con UP, los libetarios se entusiasman con asegurarse el control sobre las comisiones y, por extensión, sobre los debates que vienen.

Por Pablo Sieira-IProfesional