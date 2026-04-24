Milei confirmó que acompañará a Adorni al Congreso: “Dará las respuestas que correspondan”

El Presidente ratificó su apoyo al Jefe de Gabinete y reiteró que planea presentarse para la reelección en 2027: “Creo que hice las cosas bien”

Javier Milei confirmó que el próximo miércoles concurrirá junto a Manuel Adorni al Congreso durante la exposición del jefe de Gabinete ante los legisladores. El funcionario es investigado por la Justicia a raíz de un presunto enriquecimiento ilícito.

“Si claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, aseguró el presidente en una entrevista en el programa Argendata del canal de YouTube Neura. Será el miércoles 29 de abril, en una jornada en la que la oposición planea exponer cada detalle de las sospechas.

En la misma entrevista, el mandatario reiteró que planea presentarse a la reelección en 2027. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, afirmó, dejando en claro sus intenciones a futuro tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.

La investigación judicial contra Manuel Adorni muestra avances diarios y apunta a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, entre otros gastos que pusieron el foco en su nivel de vida.

El presidente entregó así una nueva muestra de respaldo al también vocero presidencial. Subrayó que Adorni está respondiendo a cada pedido de la Justicia y que se están cumpliendo todos los plazos previstos.

“Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, precisó el jefe de Estado.

La reunión con Peter Thiel en Casa Rosada

El mandatario también se refirió al encuentro que mantuvo esta tarde en Casa Rosada con Peter Thiel. El empresario es un referente del anarco capitalismo y una figura clave en el pensamiento liberal global.

Milei calificó la reunión como “maravillosa”. Destacó que Thiel reconoció los avances de su administración, especialmente en materia de reducción de la presión fiscal y ajuste del gasto público.

Según el presidente, Thiel le preguntó cómo planeaba sostener en el tiempo las reformas implementadas. La respuesta fue directa: la clave radica en la batalla cultural y en la política. “La política es clave junto con la batalla cultural”, sostuvo Milei, quien relató que ambos coincidieron en rechazar el impuesto a la riqueza por considerarlo una doble imposición.

“El impuesto a la riqueza es una doble imposición. La persona ya pagó. Tiene una clara connotación de envidia“, explicó el mandatario. En su visión, se trata de un castigo al éxito empresarial.

Por qué la inflación volverá a bajar según el presidente

Consultado sobre la evolución de la economía, Milei aseguró que “de acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder“. También destacó que la actividad muestra señales de recuperación.

El presidente argumentó que la recaudación de marzo indicó un freno en la caída de la actividad económica y un consecuente rebote. El crédito comenzó a repuntar, lo cual evidencia que el capital de trabajo se está reconstruyendo.

“Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo“, explicó el jefe de Estado.

En relación al tipo de cambio, Milei sostuvo que la recomposición de reservas fue determinante para evitar una mayor devaluación. “Si no hubiéramos comprado u$s7.000 M de reserva, hoy el tipo de cambio sería de $1.700″, precisó.

Además, subrayó que la demanda de dinero se está recomponiendo, lo que constituye un indicio de mejora en la actividad económica y de que la inflación tenderá a la baja en los próximos meses.

El presidente defendió el ajuste y la reducción del gasto público como medidas necesarias para estabilizar la economía. Recalcó que la única manera de incrementar los salarios de manera genuina es a través de un aumento de la productividad.

Señaló que los salarios informales fueron los que más crecieron en el último período. “Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales. Heredamos un mercado donde la mitad de la gente estaba en situación informal”, puntualizó.

Milei reconoció que la economía experimentó un freno en el segundo semestre del año pasado. Ese período estuvo acompañado por una aceleración inflacionaria.

Sin embargo, insistió en que el país logró superar shocks externos que en otras ocasiones hubieran tenido consecuencias más graves. Destacó que, según su visión, Argentina fue reconocida en la última reunión del FMI y el G20 como un modelo.

Los activos financieros locales mostraron el mejor desempeño en el contexto internacional, afirmó el presidente.

Los esfuerzos por recuperar las Malvinas

Respecto a la cuestión de las Islas Malvinas, Milei afirmó que se están realizando esfuerzos inéditos para lograr la reincorporación del territorio argentino. No obstante, remarcó que el proceso debe hacerse con inteligencia y no con acciones precipitadas.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Argentinas vuelvan al territorio argentino. Pero hay que hacerlo con cerebro”, expresó el mandatario.

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