Milei con un vice enigmático, Villarruel por afuera y Bullrich se postula para el 2031

Comenzó el juego de la silla en el oficialismo



A más de un año de las generales, el Presidente adelantó que ya tiene definido quién lo acompañaría en una eventual fórmula por la reelección, aunque no reveló el nombre. Pichetto dijo que la actual vice jugará por fuera; laexministra espera su turno. “Voy a morir con las botas puestas”, dijo respecto del rumbo de la economía

Mientras planifica sus viajes al exterior con el deseo de convertirse en el líder de la derecha regional, Javier Milei también piensa en su reelección. De hecho, en una entrevista aseguró este domingo que ya eligió a su compañero/a de fórmula para el año que viene. Si bien no reveló el apellido en cuestión, la exministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich salió casi al mismo tiempo a decir que quiere ser presidenta, pero aclaró que esperará para postularse “después de la reelección de Milei”. Eso levantó sospechas de que habría un acuerdo, y que la candidata a vice podría ser ella.

Más allá de las especulaciones sobre las eventuales fórmulas del oficialismo, este domingo por la noche Milei dejó una definición: irá a las urnas sin una política de ingresos para las mayorías que hoy no llegan o les cuesta llegar a fin de mes. “El consumo está en su pico histórico”, dijo, y parafraseó a su ministro de Economía, “Toto” Caputo, respecto del endeudamiento familiar: “Quien se endeuda tiene responsabilidad”. “Plan platita conmigo no. No voy a entregar mi legado histórico”, agregó después. “Voy a morir con las botas puestas”, remató.

Respecto de Bullrich, solo tuvo elogios. “Tengo un gran cariño por ella”, introdujo. Y dejó abierta la puerta de una fórmula. “A la luz de lo que vaya siendo la negociación política elegirán cuál es la mejor estrategia y el lugar que quiera ocupar. Será siempre un honor”, sostuvo.

También apuntó contra Cristina Kirchner, a quien había dicho que él mismo había mandado a proscribir. “Me importa un rábano que la presidiaria haga las presentaciones que quiera”, vociferó, insulto mediante, sobre la estrategia de la expresidenta por su libertad ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De paso, también apuntó contra Lula, sobre quien recargó las tintas: “Es ladrón y es un corrupto”, lanzó.

El juego de la silla

El martes habrá reunión de la mesa política y el jueves una sesión clave en el Senado donde se votará la ley de extranjerización de la tierra. Si bien se habla de que los números están justos y hasta de un posible empate, Victoria Villarruel no sería la encargada de desempatar porque Milei viajará a Ecuador el miércoles. Es decir, ella tendrá a su cargo el Ejecutivo y quien presidirá la sesión en la Cámara Alta será el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Ya hubo un antecedente en 2025, durante la expulsión de Edgardo Kueider, que se votó mientras Milei estaba en pleno vuelo rumbo a Italia, razón por la cual varios libertarios no solo la acusaron de traición como tantas veces, sino que pidieron invalidar aquella sesión. Ella se defendió alegando que “no está escrito” que no pueda presidir en simultáneo ambos cuerpos. El viernes, en tanto, el mandatario participará de la asunción del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

La actual vicepresidenta sabe que lejos está de volver a tener algún lugar en el armado oficialista y confecciona su propia propuesta. El diputado Miguel Ángel Pichetto aseguró este fin de semana que ella será candidata presidencial en 2027.

“Las heridas, los resentimientos, el odio y el desprecio generan reacción y una actitud de mucha fortaleza frente a eso”, sostuvo el diputado en una entrevista radial y argumentó que eso haría a Villarruel construir una candidatura propia. Además, aseguró que ese armado le robaría votos a la fórmula de Milei porque los votantes de ella serían “un sector nacionalista, católico y de base militar”, que en 2023 votó al actual mandatario.

Bullrich, en tanto, salió a declarar que ella mantiene intacto su deseo presidencial, pero que esperaría a 2031 para volver a insistir con su candidatura. Es decir, cuando Milei ya no pueda reelegir. En esa línea, destacó su relación con el presidente y dijo que tienen una “complementariedad política”.

Hay quienes dentro de La Libertad Avanza apuestan a que la candidata a vicepresidenta, de la que habló Milei este fin de semana, es ella y opinan: “Milei se cree que con eso la puede contener”.

Otro de los nombres que suenan como posible candidato a vicepresidente es el de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Si bien el vínculo con la hermana del mandatario, Karina Milei, es importante --de hecho es el vicepresidente de ella dentro de la estructura partidaria--, no lo sería tanto con Milei.

Bullrich, si quiere ser la candidata a vicepresidenta en 2027, deberá durante los próximos meses probar la fortaleza de sus negociaciones en el Senado y ofrendar buenos resultados parlamentarios a los hermanos Milei.

Esta semana, por ejemplo, será clave en ese sentido porque el 6 de agosto retomará la actividad el Congreso y se tratará en la Cámara Alta la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, conocida como de “extranjerización de la tierra”. A la vez, el oficialismo intentará avanzar en comisión con el debate del Súper RIGI.

Milei necesita aprobar esas leyes en el Congreso, ya que son de gran interés para varios sectores dentro del gobierno de Estados Unidos. De esa forma, él lograría avanzar en su objetivo de ser el líder de derecha de la región y que Donald Trump lo elija para ocupar ese puesto.

En cuanto al proyecto de extranjerización de la tierra, esta será la quinta vez que la bancada violeta intente avanzar con su tratamiento en el recinto. El día previo a la sesión, es decir el miércoles, Bullrich tendrá una reunión con los aliados del gobierno para intentar asegurarse que ninguno de marcha atrás y no exponerse a que haya un empate.

En caso de que los números queden igualados, la que debería definir es, justamente, la actual vicepresidenta Victoria Villarruel. La presidenta del Senado se manifestó en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en reiteradas ocasiones. De hecho, durante el último intento de Bullrich por aprobar el texto en el Senado hubo una discusión fuerte entre ellas que se hizo pública.

En la previa de la sesión que Villarruel quería suspender --y que terminó cayendo porque la Casa Rosada no consiguió los votos-- circuló el contenido de una conversación privada entre ambas. Allí la vicepresidenta le decía a Bullrich que el objetivo de la ley de Inviolabilidad era “vender el país”, tal como denuncia la oposición, y añadió que el cometido final del proyecto oficialista era el de “rifar a la Argentina”.

Sin embargo, como Milei viajará a Ecuador el miércoles para encontrarse con el presidente de ese país, Daniel Noboa, el que estará al frente de la sesión será Abdala.

El jueves, en tanto, la oposición y distintas organizaciones de la sociedad civil convocaron a una movilización en las inmediaciones del Congreso para oponerse a la ley, e intentar ejercer presión. La Casa Rosada evalúa los pasos a seguir y tratará de llegar al recinto con la mayor cantidad de certezas posibles.

Más allá de lo que ocurra durante la próxima sesión del Senado, el oficialismo tiene en mente avanzar también con la reforma electoral. El objetivo central de Karina es la reelección de su hermano el año que viene. Por ahora, la discusión con respecto a ese proyecto está trabada porque los bloques aliados al gobierno tienen dudas sobre la eliminación de las PASO. Para avanzar, el oficialismo iría por, al menos, la suspensión de las mismas.

Fórmula rota. Villarruel se lleva sus votos "de base militar" Agencia





Por Melisa Molina-P/12