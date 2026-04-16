Milei compartió un video hecho con IA con políticos, periodistas y economistas caricaturizados como animales

El video muestra el camino de Milei a convertirse en Presidente. Aparecen referentes de la oposición como Cristina Kirchner y Rodríguez Larreta

El presidente Javier Milei volvió a mostrarse activo en redes sociales y compartió un video animado hecho con Inteligencia Artificial que recorre su camino hacia la Presidencia, con fuertes guiños políticos y críticas a distintos referentes de la oposición.

La pieza, realizada por un usuario libertario y replicada por el mandatario en su cuenta de Instagram, presenta a Milei caracterizado como un león, símbolo que utiliza habitualmente para representar su figura. La animación comienza con una escena en un programa de televisión, donde el personaje escucha la frase “armá un partido y ganá las elecciones”, en alusión a un cruce que tuvo en 2018 con el exdiputado Daniel Lipovetzky durante el debate por la Ley de Alquileres.

Chicanas a políticos, periodistas y economistas en el video que compartió Javier Milei

Tras esa escena, el león responde con una de las consignas que marcó el inicio de su carrera política: “Yo no me metí acá para guiar corderos, me metí acá para despertar leones”, reforzando la narrativa que utilizó durante su campaña.

A lo largo del video aparecen distintas representaciones de figuras políticas. Una de las primeras es la de Cristina Fernández de Kirchner, caricaturizada como un mono, dando un discurso en una supuesta “Escuela Justicialista Néstor Kirchner”, donde lanza la frase: “Dice que la casta tiene miedo, ¿quién te tiene miedo?”.

También se incluyen referencias a analistas económicos y dirigentes. Un personaje con forma de tiburón, similar al economista Carlos Melconian, ironiza sobre la gestión económica, mientras que un bulldog que representa a Ricardo López Murphy reproduce una frase crítica: “Milei es intrascendente, es un fenómeno barrial, no hay que darle bola”.

En otra escena, aparecen Horacio Rodríguez Larreta y Marcelo Longobardi, representados como animales, en una recreación de un intercambio mediático. Luego, el video avanza hacia el debate presidencial de 2023, donde Milei —como león— confronta con Myriam Bregman, quien lo describe con la frase: “No es un león, es un gatito mimoso del poder económico”.

En el tramo final, el mandatario aparece junto a Patricia Bullrich, representada como un pato, quien le dice: “siempre debí haberte apoyado”. La secuencia culmina con una recreación del debate con Sergio Massa, donde se escucha la pregunta: ” Por sí o por no: ¿vas a vender órganos?”.

El cierre muestra a un Milei triunfante frente a sus seguidores. En ese contexto, uno de ellos le consulta: “¿Por sí o por no, sos Presidente?”, a lo que el propio personaje responde: “Parece que sí”.

Fuente: IP