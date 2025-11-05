Milei celebró que AC/DC lo invitara a cantar con ellos en River, pero era una noticia falsa

El presidente es un gran aficionado al rock y suele usar temas de la legendaria banda de rock pesado, conocida por canciones como “Hells Bells”, “Highway to Hell” y “Back in black”, en sus presentaciones públicas. Rápidamente borró su tuit.

Se viralizó este martes por la noche que Javier Milei fue víctima de información falsa en redes sociales: el presidente leyó el posteo de uno de sus seguidores, que había compartido una supuesta noticia sobre una invitación para que fuera a cantar con AC/DC, la histórica banda australiana que actuará en Argentina el año que viene, y lo reposteó junto a la frase: “VAAAMOOO” (sic).

Sin embargo, al darse cuenta que era un engaño, decidió borrar todo de su cuenta oficial de X. Quien descubrió lo ocurrido fue el portal Corta, que consiguió una captura del posteo falso y del “retuit” del máximo lider de La Libertad Avanza.

<El falso posteo que entusiasmó a Milei y generó burlas de sus seguidores

Los críticos del presidente remarcaron lo ocurrido y el tema se volvió viral en las redes sociales. Por ejemplo, la cuenta “Arrepentidos de Milei” escribió: “Pensé que era joda, pero es posta. Milei creyó que lo invitaron a cantar en el concierto de AC/DC y tuvo que borrar el tuit porque era una noticia falsa”.

La legendaria banda australiana tocará en Argentina el 23 de marzo del 2026, en la cancha de River, como parte de su gira internacional Power Up Tour, donde repasarán grandes clásicos de su carrera como “Hells Bells”, “Highway to Hell” y “Back in black”.

La agenda internacional de Javier Milei del 5 al 7 de noviembre

El presidente viajará a Estados Unidos este miércoles 5 para participar del America Business Forum, una reunión de líderes globales organizada en Miami donde estarán Donald Trump; el exCeo de Google, Eric Schmidt; el futbolista Lionel Messi; el presidente y CEO de JPMorgan, Chase Jamie Dimon; el extenista Rafael Nadal; el actor Will Smith; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el confundador de Flow, Adam Neumann; y la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, entre otras figuras.

De acuerdo a la agenda oficial, Milei saldrá a las 15 rumbo a Miami, adonde llegará a las 2:20 del jueves. Ese mismo día, a las 17:45, daría su discurso en el American Business Forum, y a las 22:30 participará, en Palm Beach, de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El viernes viajará a la ciudad de Nueva York donde, al mediodía, intervendrá del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas.

Esa noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para viajar el sábado a El Alto. Allí, Milei acudirá a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, donde saludará a Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente del Estado, y luego podrá participar de la tradicional ceremonia de entrega del bastón de mando. Tras ese evento, volverá a la ciudad de Buenos Aires, donde arribaría el sábado 8 de noviembre, a las 17:35, aproximadamente.