Milei bailó al ritmo de Village People en la cena de gala en la CPAC

Tras su discurso en el America Business Forum en Miami, el Presidente viajó hasta Palm Beach para cerrar un evento de la organización política conservadora vinculada a Donald Trump. Tras un recibimiento estilo rockstar, subió al escenario a dar un discurso en tono MAGA.

El presidente Javier Milei brindó un discurso en el cierre de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que fue convocada en Mar -a- Lago, Florida, donde se convocaron empresarios y multimillonarios del núcleo duro del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump

Tras su aparición en la cumbre de America Business Forum en Miami, el líder libertario fue recibido como un rockstar en la residencia de la figura republicana, en Palm Beach, donde entró mientras sonaba Panic show, de La Renga.

Pasada la medianoche, Milei junto a la comitiva argentina compuesta por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, el canciller Pablo Quirno y Luis Caputo, ministro de Economía, y el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, se dirigirá hacia New York, adonde tiene previsto un encuentro organizado por el Council of the Americas.

Emulando a Donald Trump, Milei subió al escenario bailando al ritmo de YMCA, del grupo Village People, y pronunció un discurso en el que insistió sobre los mismos conceptos de su alocución de la tarde en el America Business Forum en Miami y afirmó que en los dos años de su gobierno “nos dedicamos a evitar que la Argentina cayera por el precipicio”.

Así fue la llegada del Presidente Javier Milei a Mar-a-Lago para participar de la cena de gala del CPAC en Miami. pic.twitter.com/pM0c4BEwnP — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 7, 2025

La agenda oficial de Javier Milei en Estados Unidos y Bolivia

Viernes 7 de noviembre

00.30 hs – El Presidente partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Nueva York, donde arribará a las 3:30 hs.

12 hs – Participará en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

19 hs – Partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará a las 3 horas del día siguiente.

Sábado 8 de noviembre