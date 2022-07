Miguel Pesce: “No es necesario un ajuste”

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, arremetió contra el ministro de Economía saliente, Martín Guzmán, y dijo que a pesar de ser “un hombre con pergaminos académicos, no tenía experiencia en la gestión pública”.

Tras una semana con grandes perturbaciones en el panorama político y económico producto de la renuncia de Martín Guzmán, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, cuestionó la decisión del ex ministro de Economía y afirmó: “Yo nunca hubiese hecho algo así”.

En declaraciones con TN, el funcionario del BCRA contó que trabajó con Guzmán el pasado viernes hasta la medianoche, horas antes de presentada su renuncia. “Fue absolutamente inesperado. No había ningún indicio, además estuvo trabajando para la colocación de títulos de esa semana que funcionó y el cierre del primer semestre por el acuerdo con el Fondo”, comentó.

“Son varias páginas en las que hace un autoelogio de su gestión. Hay un párrafo donde él expresa que la razón de su renuncia era porque buscaba más poder dentro del Gobierno“, dijo acerca de la carta de renuncia publicada por Guzmán en sus redes sociales.

“Yo tengo muchos años en la gestión pública y nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así, no sé como adjetivarlo, pero es algo impensado lo que hizo”, remarcó. Asimismo, expresó que “Guzmán es un hombre con pergaminos académicos” pero que “no tenía experiencia en la gestión pública”.

SU OPINIÓN DE SILVINA BATAKIS

El titular del Banco Central afirmó el mismo día del nombramiento de Batakis que la flamante ministra “es una excelente economista, excelente funcionaria, va a hacer un gran trabajo”.

En la entrevista de este viernes, Pesce aseguró que desde el Banco Central va a gestionar mejor con Silvina Batakis como ministra de Economía que con Guzmán. “Batakis tiene una larga experiencia en la gestión pública en situaciones también complejas y va a hacer un gran trabajo”, afirmó.

VIAJES AL EXTERIOR: PESCE DIJO QUÉ MEDIDAS SE VIENEN

El titular de la entidad bancaria dijo que “estamos importando 8000 millones de dólares, y 2000 millones son de energía. Cuando la Argentina supere la cuestión energética no va a tener problema de balanza de pagos.

“Estamos en una coyuntura difícil, no es necesario un ajuste, no es necesario un cambio de precios relativos, tenemos que administrar la situación hasta que solucionemos el problema energético”, añadió.

Pesce dijo que ante el recrudecimiento del panorama de las reservas “hemos solicitado a los importadores que producen en la Argentina que busquen financiamiento, y se genera irritación porque del otro lado tenían ofertas en cuotas en los free shop”.

Ante la consulta por si están en riesgo los dólares para el turismo o si podría haber mayores recortes, el titular del BCRA respondió: “No lo hemos hecho, no estamos planeando medidas en ese sentido. Tomamos una medida que ya fue criticada, no permitir el financiamiento en pesos de los viajes al exterior, pero no estamos estudiando otra medida.