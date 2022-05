Miguel Ángel Toma: “En las tierras que le sacan al Ejército hubo complicidad del Ministerio de Defensa”

El ex funcionario señaló que en relación al vencimiento del plazo que derivó en el fallo de la jueza Domínguez “la demora fue intencional”. “Es un antecedente peligroso porque hay más de 4.000 hectáreas en discusión más las tierras de particulares”, agregó

El último revés judicial que sufrió el Ejército Argentino con el fallo de la jueza Silvina Rodríguez, que dispone la entrega de 180 hectáreas a la comunidad Millalonco Ranquehue, llevó a un estado de máxima tensión al conflicto mapuche en Bariloche y alrededores. En ese marco, Miguel Ángel Toma afirmó en diálogo con Infobae que “en ese caso tuvieron la complicidad del ministerio de Defensa” y que “constituye un antecedente peligroso porque hay más de 4.000 hectáreas en discusión”.

A modo introductorio, el ex secretario de Inteligencia remarcó que esta búsqueda de reivindicación de los supuestos pueblos originarios se trata de “procesos muy lentos, pero sostenidos porque son parte de la agenda de la nueva izquierda”.

“No hay que olvidarse que es una vieja metodología de las izquierdas, que ya en Argentina tuvieron un antecedente, como la estrategia de ocupación del ERP en Tucumán en la década del 70. Hay una serie de elementos importantes que indican que acá hay un apoyo transnacional. Por ejemplo hay varias ONG, algunas de ellas británicas, que apoyan en Chile a las CAM (Coordinadora Arauco-Malleco, similar a la RAM en nuestro país). El otro dato que no es menor es que, unos años atrás, el ex jefe de la policía colombiana, José León Riaño, fue a una reunión de intercambio de información con los carabineros chilenos y les dijo que cuando el Ejército colombiano mató a Raúl Reyes, el número dos de las FARC, le sacaron su computadora, la desencriptaron y descubrieron que su principal interlocutor en Argentina, no el único, era Facundo Jones Huala. Esto no es producto de dos loquitos a los que se les ocurrió utilizar la violencia para las reivindicaciones ancestrales, esto es parte de una operación de hace tiempo”, contextualizó Toma.

Si bien consideró que “a corto plazo no hay riesgo, por lo menos para Argentina”, el ex ministro del Interior advirtió de cara al futuro: “Pero si vos dejás crecer esto y además encontrás un Gobierno que cuando no es cómplice es permisivo…”. El ex funcionario marcó la diferencia con Chile, dados los últimos acontecimientos en el país trasandino: el presidente Gabriel Boric retiró la presencia militar en la zona de conflicto con los mapuches, envió a dialogar a la ministra del Interior, Izkia Sitche, y fue recibida con disparos, por lo que el Gobierno debió volver a militarizar los territorios. En el predio en cuestión se encuentra la Escuela Militar de Montaña del Ejército

Pero volviendo a la Argentina, Toma opinó que “habría que agregar la actitud del Instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAI)”. “Lo dirigen Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, primero hermano del Pilquimán que contó que, cuando desapareció Santiago Maldonado, observó cómo lo cargaban en un camión de Gendarmería. Y el INAI puso camionetas a disposición en varias de las tomas que se hicieron, es decir que hay una complicidad manifiesta”, aseguró.

Y agregó: “Por otro lado, hay un grupo de abogados que capitanean dos viejos Montoneros, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, que le presta a los grupos de la RAM apoyo ‘judicial’ cada vez que tienen un conflicto y las RAM utilizan alternativamente la violencia o la situación judicial para lograr sus objetivos según les convenga”.

En tanto, en cuanto al fallo específico sobre las 180 hectáreas del Ejército Argentino, Toma aseveró que “tuvieron la complicidad del ministerio de Defensa, gracias a Gastón Havela, que es del Instituto Patria”. “Es un tipo de confianza de Jorge Taiana y es el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio. La notificación del fallo le llegó a él y, en lugar de responderla, remite 51 horas después a Franco, el auditor del Ejército, cuando el plazo vencía a las 48 horas. En esto no se puede ser ingenuo… Y toda la comunicación al principio del ministerio de Defensa era ambigua, porque dejaba entrever que la responsabilidad era de los auditores militares de no haber respondido en tiempo y forma. Esa demora fue intencional. Pero La denuncia la está investigando el fiscal Carlos Stornelli, van a aparecer responsables”, dijo sobre el vencimiento del plazo que desembocó en la decisión de la jueza Domínguez. El territorio que el Ejército debe entregar a la comunidad mapuche está comprendido por 180 hectáreas

En el cierre de la charla con Infobae, Toma fue tajante: “Mientras no haya un cambio de gobierno y una voluntad política de enfrentarlos, estos tipos van a seguir avanzando. Estas 180 hectáreas y el fallo de Silvina Domínguez, que es de Justicia Legítima, constituyen un antecedentes peligroso porque hay más de 4.000 en discusión más las tierras de particulares y esto sienta jurisprudencia si es que la Corte no interviene”.