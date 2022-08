Miguel Ángel Pichetto: “Será difícil para el fiscal probar la figura de la asociación ilícita contra Cristina Kirchner”

El auditor general no cree que un gobierno se constituya para cometer delitos; se ve como candidato a presidente en la interna de Juntos por el Cambio y confronta a quienes dicen que Macri debe jubilarse

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, desarrolló una agenda política de dos días en esta provincia. Llegó el jueves con el exembajador Ramón Puerta, realizó trabajos de planificación con sectores del peronismo republicano, nucleados en Encuentro Republicano Federal, visitó a legisladores y al gobernador Gustavo Valdés, con quien además sobrevoló y visitó algunas de las zonas productivas, y se reunió con empresarios y exmandatarios locales, como el liberal Ricardo Leconte.

Advirtió sobre la dificultad que tendrá la Justicia para probar la acusación del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner. “Será difícil para el fiscal poder probar la figura de la asociación ilícita” contra la vicepresidenta, dijo, a sabiendas de los inconvenientes políticos internos que generan estas declaraciones en momentos de alta sensibilidad política.

-Usted generó ruido hace unos días, cuando dijo que no se podría condenar a Cristina Kirchner por un acto de gobierno. ¿Eso le generó problemas dentro de Juntos por el Cambio?

-Yo tengo cierta coherencia. A veces tengo que remar contra la corriente, pero no me quiero traicionar, porque eso fue lo que analicé en mi libro con el periodista Carlos Reymundo Roberts. de LA NACION (“Capitalismo o pobrismo”). No digo que no haya delitos en la investigación que se está haciendo. Hay situaciones y hay hechos que, indudablemente, llaman mucho la atención.

-¿Entonces?

-Puede haber hasta un direccionamiento de la obra pública, pero yo lo que dije es que me parecía difícil para el fiscal poder probar la figura de la asociación ilícita.

-¿Por qué es difícil?

-Porque yo no creo que un gobierno se constituya desde el primer día para conformar una asociación ilícita. Pueden haber actos ilícitos individuales, pueden haber hechos delictivos que tendrán que ser probados por el tribunal que está desarrollando el juicio. Pero la figura de la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal es un tecnicismo.

-¿Cómo habría que encuadrar entonces estas investigaciones?

-Es importante pensar eso, porque si cualquier gobierno puede ser una asociación ilícita, se sienta un precedente y se abre una avenida muy grande y un riesgo realmente muy peligroso para gobernar en cualquier sitio, en el país o en una provincia.

-¿Solo la figura está en discusión o también los hechos que el fiscal dice que están acreditados?

-Esa figura está en discusión, porque hay otros hechos… Puede haber defraudación, puede haber un conjunto de situaciones que el tribunal tendrá que evaluar y también deberá resolver esta temática.

-¿En su opinión Cristina Kirchner es o fue jefa de una banda corrupta?

-No, no. No puedo hacer ese tipo de calificaciones porque todavía no hay ningún tipo de resolución judicial que lo pueda afirmar. Y yo quiero ser cuidadoso y coherente. Me parece que primero tiene que actuar el sistema judicial. Hay hechos que han ocurrido que indudablemente la sociedad ha visto.

-¿Por ejemplo?

-Cuando se trasladaban bolsos, cuando aparece un vídeo contando dólares, el enriquecimiento de algunas figuras muy cercanas al gobierno. Bueno, esos hechos están, tienen que ser juzgados, pero yo no haría una calificación tan terminante sin que haya primero una sentencia que defina claramente.

-¿Qué dice de las declaraciones recientes del Presidente sobre Nisman y Luciani?

-Me parece totalmente desafortunada la frase del Presidente. Y es hasta poco comprensible que un hombre que hoy tiene semejante responsabilidad en el país haga ese recordatorio de la muerte del fiscal Nisman, que está siendo investigado por homicidio.

-¿Cuál es su mirada de la actualidad del país?

-Estamos viviendo un momento muy complicado en el plano económico y político. Pero el proceso judicial de la vicepresidenta no nos tiene que evitar poder analizar la situación económica. El ministro de Economía, Sergio Massa, está procurando el ingreso de dólares a la Argentina. Se reunió con sectores del campo, pero es muy difícil la liquidación de divisas, y eso es crucial para aumentar las reservas del Banco Central.

-¿De cara a 2023, hay posibilidades de que un sector distinto a Pro pueda encabezar el espacio de la oposición?

-Bueno, habrá primarias y seguramente va a haber que acatar el resultado.

-¿Usted va a ser candidato?

-En las primarias yo voy a ser candidato, estoy trabajando en todo el país para construir una opción. Además, tengo un partido que se llama Encuentro Republicano Federal, que está consolidado: ya tiene representación en 13 distritos y estamos trabajando y exponiendo ideas y propuestas, dando la cara siempre, en todas las coyunturas.

-¿Qué quiere decir con “dar la cara”?

-Yo tengo una actitud y un compromiso con la política y la convicción de que hay que tener también capacidad de resistencia para superar momentos adversos. Jamás me borré después de la derrota, seguí trabajando. Fui candidato a vicepresidente con Mauricio Macri, trabajé fuertemente, hice permanentemente recorridas por todo el país. Hicimos una tarea extraordinaria como Mauricio Macri en términos de la recuperación del electorado. En las Primarias habíamos sacado un porcentaje muy bajo y llegamos al 41 por ciento. Estoy convencido de que si hubiéramos tenido 30 días más y trabajado mejor en el conurbano, en la tercera sección electoral, habríamos estado muy cerca del ballottage. También es cierto que la sociedad tiene que aprender algunas cosas: estos partidos que se constituyen en las “avenidas del medio”, con candidaturas como la de Roberto Lavagna, sirvieron para afianzar el resultado final y el triunfo de Alberto Fernández.

-¿Lo considera un fracaso?

-Yo tuve muchos fracasos. Pero mi mayor actitud es la resiliencia. Un político no se retira nunca, y seguramente cuando llegue el momento de dejar la política activa, voy a estar comprometido observando y mirando. Uno no se retira cuando pierde, porque cuando pierde hay que seguir sosteniendo el mensaje.

-¿Lo dice por alguien en particular?

-Yo no entiendo y nunca entendí el comportamiento de algunos ministros de Mauricio Macri, que después de la derrota no defendieron al Presidente. Algunos lo querían jubilar y esto también es un error, porque los presidentes son figuras de gran importancia en la Argentina, son conocidos en cada rincón del país, tienen gravitación.

-¿Cree que Macri va a ser candidato?

-Por cómo evoluciona el proceso político argentino, una fuerza política que tiene una figura como Macri no puede jubilarlo o sacarlo del juego. Creo que Macri va a ser un gran decisor. Decisor es la palabra…

-¿No candidato?

-No lo sé. Creo que está en análisis eso. Yo lo veo muy bien, lo veo comprometido, muy atento a lo que pasa en el país y con mucha claridad en su visión y en los temas que se discuten.

Por Eduardo Ledesma-La Nación