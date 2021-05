Michael Caine superó su adicción al alcohol gracias a sus nietos

A los 88 años aseguró que ellos le dieron “una nueva oportunidad” en la vida. Además se mostró agradecido con su esposa, la actriz Shakira Baksh, por su apoyo incondicional.

El actor Michael Caine cumplió en marzo 88 años y dio una entrevista a la revista británica Candis en la que reveló: “Decidí vivir un poco más, reduje mi consumo de alcohol y tengo una nueva perspectiva de vida. Pensé que no iba a tener nietos y de repente tengo tres”.

Esta condición le hizo cambiar sus prioridades, su perspectiva e incluso su forma de llevar su día a día: “Ser abuelo me dio una nueva oportunidad de vida”, afirmó sobre sus nietos, Taylor, de 11 años, y los gemelos Miles y Allegra, de 10.

El prolífico intérprete británico, que cuenta en su carrera con más de 154 películas —entre ellas títulos como Alfie, The Italian Job, Educando a Rita, por la que consiguió el BAFTA y un Globo de Oro en 1983, Hannah y sus hermanas y Las normas de la casa de la sidra, por las que fue premiado con el Oscar en 1986 y 1999 respectivamente—, ya dio un primer paso con su ingesta alcohólica en 2017 cuando ciertos problemas de salud llegaron a obsesionarlo y a creer que podría tener un cáncer.

Sin embargo ahora declaró que convirtió en bandera esta actitud y explicó que su gran motor para querer mantenerse sano y permanecer vivo unos años más son sus nietos: “Son mi fuente de juventud y me han dado una nueva oportunidad de vida sin ninguna de las preocupaciones o problemas. Estoy completamente enamorado de ellos y mi esposa también”. De esta manera también hizo referencia a la exmodelo y actriz de origen guyanés-británico Shakira Baksh (74 años), con quien lleva casado desde 1973.

Caine junto a su esposa, Shakira. (Foto: AFP)

Los premios y el reconocimiento profesional parecen ocupar ahora un segundo plano en la longeva vida de Caine, que solo quiere tener más tiempo para su familia: “Tuve algunos momentos de éxito en mi vida, gané dos premios de la Academia y me dieron el título de Sir. Pensaba que no podía haber nada mejor que eso, pero luego tuve a mis nietos y ellos son mejor que cualquier otra cosa”.

También afirmó que a pesar de su extensa carrera como intérprete considera que su mayor logro es ser padre. Tiene dos hijas, Dominique, de 65 años, fruto de su primer matrimonio con la actriz Patricia Haines (de quien se separó en 1962, siete años después de su boda) y Natasha, de 48, fruto de su larga unión con Baksh. El actor develó que le encanta pasar todo el tiempo que puede con ellas y que aún tiende a malcriar.

El actor británico tiene dos hijas y tres nietos. (Foto: AFP)

A lo largo de su carrera, Caine no dio grandes titulares en un mundo muy acostumbrado a los excesos. Siempre mantuvo un perfil comedido y sin escándalos; con dos grandes amores conocidos y sin escarceos amorosos que hayan saltado a la luz pública. Sus dos esposas, según reconoció en numerosas entrevistas, fueron quienes lo empujaron a hacer realidad sus sueños, y en concreto Shakira, con quien lleva casado 47 años, le hizo centrarse para conseguir ser una celebridad reconocida por Hollywood. “Ella me calmó”, reconoció.

“Cuando era más joven era un poco un artista de mier…, solía beber una botella de vodka al día y también fumaba varios paquetes de tabaco. No era infeliz, pero estaba estresado”, detalló. De esta manera explicó que ese estado lo podía generar una sesión de fotos, la duda de si sonaría el despertador a tiempo o el miedo por si se sabría el papel que le tocaba interpretar al día siguiente.

El actor británico cumplió recientemente 88 años. (Foto: AFP)

Sus inseguridades de entonces se convirtieron en miedos ante la muerte según fue cumpliendo años. En marzo de 2017, cuando tenía 84 años, concedió una entrevista a The Sun on Sunday en la que reflexionó: “Mis días están contados. La muerte es mi principal preocupación. He reducido mucho el consumo de alcohol y siempre estoy buscando ideas contra el cáncer: comeré esto, haré aquello…”.

Este miedo que tiene relación con la enfermedad de su padre, que padeció un cáncer de hígado, y a quien vio sufrir por ello al punto tal que le pidió al médico que lo trataba que le ayudase a morir para acabara con el dolor. Por este motivo, las veces que se le preguntó por la eutanasia aseguró que es algo que apoya: “Si uno está en una situación en la que la vida ya no es soportable”, argumentó.

El actor tiene una extensa trayectoria. (Foto: AFP)

Nada de esto significa que haya tirado la toalla y se dedique únicamente a una plácida vida contemplativa. Caine sigue en activo; este año estrenó el film Best Sellers. A su lado siempre está su familia y un buen guion para valorar.

Nació en Londres, en una familia obrera y no tuvo una gran educación. De hecho dejó los estudios a los 15 años, fue fontanero, lavaplatos en un restaurante y trabajó en una lavandería, pero ahí estaba su sueño de llegar a ser actor: “Hice de todo para llegar a tener mi primer personaje. Me esforcé mucho pero siempre supe lo que quería”, sostuvo hace años. Cuando consiguió pequeños papeles conoció a su primera esposa, pero sus inseguridades convirtieron este primer matrimonio en un tormento. “Era inmaduro. No podía llevar adelante una vida familiar y tolerar las adversidades de una carrera que todavía no estaba consolidada, ni mucho menos”, recordó. Se separaron siete años después de casarse y ella murió en 1977, a los 45 años.

Caine junto a Sylvester Stallone. (Foto: Reuter)

En la vida de Caine comenzaron a llegar los papeles protagonistas pero el actor sentía el dolor del fracaso y la soledad en su vida personal. Pasaron nueve años hasta que conoció a Shakira Baksh, por quien se sintió atraído viéndola bailar en televisión en el anuncio de un café. Tanto como para estar dispuesto a viajar a Brasil inmediatamente para conocerla, algo que no hizo falta porque un amigo le informó que ella era de Guayana pero que estaba viviendo en Londres. El actor tuvo que insistir mucho hasta que la modelo accedió a tomarse una copa con él, pero se casaron en 1973, tuvieron a su hija y desde entonces continúan juntos. Es su gran amor y también su tabla de salvación: “Sin ella me hubiera convertido en un alcohólico y me hubiese muerto hace años. Conocer a mi mujer, me hizo recuperar la vida”, dijo.

Eso no significa que en tantos años de matrimonio no hayan tenido que sortear alguna crisis, pero ninguna de ellas llegó a romper su pareja. Ahora solo teme al fantasma del dolor, tiene a sus hijas y nietos como anclas que le sujetan con emoción a la vida y afirma que el cine tendrá que ser el que prescinda de él y no al contrario.