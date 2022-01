Michael Bublé reveló los conflictos cotidianos que tiene con Luisana Lopilato: “Hoy me dijo ‘sos tan estúpido’”

El cantante canadiense habló con una revista sobre su vida con la actriz argentina, madre de sus tres hijos.

Michael Bublé habló a fondo de su vida cotidiana con Luisana Lopilato junto a sus hijos Vida, Noah y Elias en la revista Us Weekly.

Bublé se sinceró sobre su falta de orden en el hogar: “Soy el peor en ese sentido. Soy un hombre holgazán”.

Y reconoció que le cuesta ponerle límites a sus hijos: “Muchas veces, especialmente cuando estoy trabajando todo el día y los chicos me preguntan: ‘¿Podemos jugar al Minecraft? ¿Podemos jugar a esto?’. Y yo siempre les digo que sí. Después, Luisana llega a casa y pregunta: ‘¿Cuánto tiempo estuvieron en la computadora?’”.

Además, contó que su esposa no entiende sus bromas: “No sólo no entiende mi sentido del humor, sino que tampoco lo aprecia. Me lo dice todos los días. Sin ir más lejos, hoy me dijo: ‘Sos tan estúpido, Mike’”.

Michael Bublé habló de la relación con sus hijos con Luisana Lopilato

Súper feliz con la familia que logró formar con Luisana, Michael expresó: “Mis hijos tienen la sonrisa más genuina en sus rostros cuando ven a su mamá y papá ser cariñosos”.

“Mi hijo Noah tiene ocho años y es extraño porque se encoge, pero a mi esposa le gusta porque se le agranda la sonrisa. Creo que existe esa sensación de seguridad que les genera vernos juntos”, explicó el cantante canadiense con cariño.