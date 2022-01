Mica Viciconte se pintó las estrías de dorado

En musculosa y bikini colaless, se subió a la movida “body positive” y compartió una reflexión.

Embarazada de cinco meses, Mica Viciconte usa su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el minuto a minuto de la dulce espera de Luca, su primer hijo junto a Fabián “Poroto” Cubero. En la playa, en su casa o en las revistas, se muestra con poca ropa para lucir la pancita y ahora se sumó a la movida body positive con una foto en la que remarcó sus estrías.

Como la modelo Ashley Graham, que recientemente dio a luz a mellizos, se mostró orgullosa de sus marcas. En musculosa negra y bombacha tipo colaless a juego, se pintó digitalmente las estrías de las piernas con brillitos dorados. Junto a las imágenes, publicó un texto de autoaceptación del cuerpo.

“De chica me costaba aceptar algunas cosas de mi piel; por ejemplo cuando me empezaron a salir las primeras estrías. No me sentía segura e intentaba ocultarlo”, contó, y agregó: “Por suerte conel paso del tiempo fui ganando más confianza en mí misma, y hoy puedo decir que me enorgullezco de cómo soy. Mi cuerpo es un templo que debo cuidar”. El posteo superó los 100 mil likes en menos de un día y se llenó de halagos en la sección de comentarios.