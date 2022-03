Mica Viciconte habló sobre su enojo con Robertito Funes

La figura de MasterChef Celebrity contó en Intrusos el origen de su malestar con el periodista.Mirá el video

Un furioso tweet de Mica Viciconte destapó una interna entre la participante de MasterChef Celebrity con Robertito Funes. Sin embargo, en Intrusos ella habló de la molestia que venía teniendo con el periodista, mucho antes del conflicto porque la llamaba “Vichiconte”. ¡Y sumó a Fabián Cubero a la disputa!

“No importa de donde es mi apellido. En mi familia es ‘Viciconte’ y acá lo que yo discuto es la intención. Esa misma persona se burló de mí y de mi pareja por la voz. Además me dice ‘Vichiconte’ cuando hay mala leche y ni lo conozco y no comparto”, lanzó, enojada en un mensaje que le envió a Maite Peñoñori.

“Se burlaba haciendo notas desde un balcón y lo imitaba”, reveló, sobre el origen de su enojo. “Hacerse el gracioso con algo a lo que yo no le di lugar me parece que no corresponde y más siendo compañeros de canal”, se despachó.