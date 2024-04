Mica Viciconte durísima contra Yanina Latorre: “Perdió credibilidad”

La modelo no se guardó nada a la hora de hablar de la panelista.

Mica Viciconte está envuelta en una fuerte polémica con su actual pareja, Fabián Cubero y Nicole Neumann. De todos modos, Viciconte ha expresado en diferentes oportunidades que no tiene el permiso legal para hablar sobre la modelo y a esto se refirió en una entrevista con Desencriptados de Infobae.

La bailarina también hizo referencia a la vida que lleva con su familia, la exposición en los medios, la forma en la que sobrelleva las habladurías: “Al principio te termina perjudicando, después vas conociendo y vas diciendo ‘ya está'”, expresó e hizo una referencia directa a Yanina Latorre.

Cuando le preguntaron cómo se lleva con las habladurías de la prensa luego de que ella hizo referencia a la crianza de Nicole, la pareja de Cubero expresó: De Yanina, ¿qué querés que te diga? La persona que escucha a Yanina sabe que lo que dice es todo mentira”.

La opinión de Mica Viciconte sobre Yanina Latorre

Sin guardarse nada, la madre de Luca Cubero agregó: “Perdió credibilidad durante los años. No me preocupa Yanina en sí. Me da igual. Me preocupa alguien con quien quizás tengo una relación y sale a bardearme, a matarme, pero la verdad que Yanina no me mueve la aguja. No me preocupa”.

Mica Viciconte se mostró segura de sí misma en torno a los rumores ficticios que muchos periodistas esparcen: “Como Yanina hay un montón de periodistas que te bardean pero no podés estar explicando absolutamente todo”, concluyó sobre el tema.