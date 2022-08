Mica Vázquez sobre Fernando Gago: “Me cagó con media Argentina”

Tras el cruce con Gisela Dulko, la actriz reveló más detalles de su experiencia con el exfutbolista, y dio a conocer el nombre de una importante modelo que era seducida por él.

Micaela Vázquez (35) lanzó más bombas y reveló más detalles de las infidelidades que sufrió de parte de Fernando Gago (36), justo en la semana donde habló de cuando supuestamente fue engañada por él con Gisela Dulko y la extenista salió a cruzarla con un fuerte mensaje.

La actriz fue invitada a PH, Podemos Hablar y repasó su experiencia con el actual director técnico de Racing Club con quien estuvo en pareja durante cuatro años hace ya más de una década, cuando él se desempeñaba como futbolista en el Real Madrid de España.

“Me fui a Madrid con él, los dos teníamos 19 años”, recordó Mica. “Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido… Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él. Me separé porque me cagó con media Argentina”, agregó entre risas.

Vázquez igualmente hizo hincapié en el cambio que puede significar para una persona -en este caso Gago- la fama, el poder y el dinero a una edad tan temprana. “Yo le fui fiel hasta un momento en el que nos tomamos un tiempo, fue más venganza que otra cosa, me besé a un pibe aunque creo que hubo algo más”, continuó la ex Chiquititas y Rebelde Way.

“Lo importante es que no le guardé rencor. Lo intenté justificar y tratar de entender la cabeza de un chico de 20 años que pasó de un barrio humilde a ser ‘Gago’, entrar a una cancha y que se caiga, que entres a un boliche y te traigan a la mina que vos querés, tener plata para hacer lo que quieras”, explicó Mica, que fue pareja del exvolante cuando el Real Madrid lo compró a Boca por una suma de 27 millones de dólares estadounidenses.

Micaela entonces señaló que poco tiempo después de separarse, Fernando se casó con Gisela Dulko. “Antes, paralelamente, creo que estuvo un ratito con las dos. Yo me enteré que ellos dos estaban juntos cuando no estábamos separados. Me parece que se conocieron en los Juegos Olímpicos 2008. Por ahí Gisela tampoco sabía en ese momento que él estaba en una relación conmigo”, aseguró la invitada al punto de encuentro de Andy Kusnetzoff.

Tras ese dicho, Vázquez procedió a involucrar a una importante modelo que aparentemente fue seducida por el ex Boca, Real Madrid, Roma y Vélez. “Hace poco me encontré con una amiga de Silvina Luna que me dijo, a modo de anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina a la vez y le decía ‘estoy en Madrid, venite’”, reveló Mica.

“Ella me lo contó como diciéndome que Silvina quizás no sabía, por lo tanto me refiero a que quizás Gisela tampoco sabía. No sé con certeza se dieron el primer beso, pero hay cuentas que no cierran”, sostuvo la actriz que actualmente está en pareja con Gerónimo Klein, con quien tiene un hijo, Baltazar, que cumplirá un año el próximo 31 de diciembre.

QUÉ PASÓ ESTA SEMANA ENTRE MICA VÁZQUEZ Y GISELA DULKO

La expareja de Gago había hablado sobre la infidelidad de este con la deportista en el programa donde trabaja en Luzu TV, afirmando que encontró pruebas en correos electrónicos.

Dulko decidió hacer una contundente aclaración en su cuenta de Instagram, revelando que se comunicó con Vázquez de manera privada.

“Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi exmarido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo. Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie”, sentenció la extenista.

Es importante recordar que Dulko y Gago se separaron en términos escandalosos a fines de 2021, justamente por una nueva presunta infidelidad del exjugador de la Selección Argentina.

De acuerdo a varios trascendidos mediáticos, Fernando engañó a la madre de sus tres hijos con Verónica Laffitte, quien habría sido una íntima amiga de Gisela hasta el descubrimiento de la relación paralela. Gago oficializó su vínculo con esta mujer en marzo de 2022.