Mica Vázquez habló del mail que la llevó a dejar definitivamente a Gago

Tras cuatro años de relación, la actriz detalló cuál fue la situación límite que la llevó a tomar la decisión de abandonar la casa que compartía con el futbolista en España

Micaela Vázquez y Fernando Gago fueron unas de las parejas más queridas de los comienzos del 2000. Luego de cuatro años de amor, la relación terminó abruptamente. De un momento a otro, ella abandonó el hogar que compartían en Madrid y regresó a la Argentina para continuar con su carrera en la actuación. A una década de aquel momento, la artista rememoró aquellas épocas y reveló el doloroso motivo por el cual decidió separarse del ídolo de Boca: un mail y un “nidito de amor”.

El éxito era la palabra justa para describir la vida de Micaela Vázquez y Fernando Gago. Ella brillaba en las novelas juveniles de la época y él era el jugador estrella de Boca, y luego sus caminos se cruzaron. En medio de su noviazgo, él tuvo la propuesta para jugar en el Real Madrid, España, y decidieron emprender viaje juntos. Fueron cuatro años de amor, en los que las infidelidades por parte del deportista eran moneda corriente, según la versión de la actriz. Sin embargo, fue una situación particular la que llevó a Mica a querer separarse, de acuerdo a su propio relato: leyó un mail que la destrozó.

“Al principio viste que vos crees ‘bueno, lo voy a cambiar… está enamorado’. Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”, contó la actriz en su programa Antes que nadie (Luzu TV) al momento que se dispuso a revelar la información que resguardó por más de una década. Si bien remarcó que las infidelidades eran frecuentes, ella encontró un mensaje que demostró que su pareja tenía una relación paralela.

Las sospechas eran varias, por lo que Mica decidió revisar el mail de Fernando, uno de los pocos medios de comunicación digital en aquel momento. Ahí encontró un mensaje que él mismo envió, en medio de la construcción del hogar de ambos. “La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko -hoy su ex y madre de sus hijos- diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”.

Ese fue el momento en el que la joven confirmó sus sospechas: su novio tenía otra relación. Fernando y Gisela se conocieron en los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008, y desde ese momento tenía un vínculo paralelo con la tenista. En ese momento, Mica tomó la decidió separarse, a pesar de estar profundamente enamorada de Gago.

“A mí me costó mucho separarme, porque yo me separé amándolo. Yo lloraba y él me decía ‘si vos me dejás yo me tiro a las vías del tren’ más o menos. Fue una relación medio enfermiza”, aseguró la actriz. Asimismo, indicó que luego fue muy duro ver como su expareja habitó aquella casa con la tenista, con quien estuvo en pareja por más de una década. “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la con… de la lora”, recordó sobre aquel entonces.El reencuentro entre Mica y Gago

En ese sentido, indicó que si bien fue una etapa muy dolorosa para ella, en la que tuvo que trabajar internamente muchos asuntos respecto a sus inseguridades, no guarda rencor y pudo charlar con Fernando sobre todo lo vivido. “Nos sentamos en el balcón de mi casa, unos años atrás, no hace mucho, y yo le dije: ‘Fer ¿Por qué esto, por qué lo otro?’, y él me miró y me dijo: ‘No sé, perdón por esto’. Ahí nos dimos un abrazo y fue como si el tiempo no hubiese pasado, y nunca más nos vimos”, concluyó sobre la última vez que se encontraron y pudieron hablar sobre lo que había sucedido.