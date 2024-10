Mi pobre angelito

El exintendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, se refirió al convenio de la Municipalidad con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y admitió que no puede elaborar una opinión que sea objetiva porque “Prudente y su grupo han sido parte de los intentos destituyentes que organizaba Adrián Maderna mientras yo era intendente”.

“Esos alborotos han generado que yo tenga una mirada muy poco objetiva”, concluyó la máxima autoridad de Chubut Somos Todos en la provincia.

La ruta de ChuSoTo: ¿Chubut somos todos?

El actual presidente de Chubut Somos Todos, Máximo Pérez Catán, confirmó que “la idea es mantener al partido vigente para que siga siendo un actor importante en la política chubutense”, luego de algunos afiliados descontentos que reclamaban la apertura de las casas de localidad.

En diálogo con FM EL CHUBUT, el dirigente y exintendente de Trelew también descartó, por el momento, hablar de alianzas o posibles acuerdos con otros sectores de la política. “Políticamente falta una eternidad», consideró.

Y argumentó su respuesta: «Hoy definir con quién estás o no es prematuro y mentiroso, porque puede cambiar el mapa político y aparecer un candidato que no sea del agrado del partido”.

Cooperativa eléctrica y demás generalidades

Atento a lo que sucede con la prestataria de servicios, Pérez Catan consideró que “lo primero y principal es no ponerse quisquilloso porque la intervención es una decisión tomada”. Planteó que Matías Bourdieu, el responsable de la Cooperativa por 180 días, “tiene que armar un equipo de gente de su confianza y hacer una presentación pública para empezar a despejar fantasmas”. Sería oportuno “generar un camino de cierta certeza”, definió el dirigente, en cuanto a la planificación y las decisiones que se tomen de ahora en adelante en la prestataria de servicios.

También, desde el punto de vista de los usuarios y en relación a un eventual tarifazo, Pérez Catán defendió la idea de que “creo que hay algunas cosas a las que se puede apelar para que no sea tan gravoso para el usuario y además se le de una mano a la institución». No obstante, “si nadie quiere ceder ni perder privilegios va a ser muy difícil”, aclaró.

Fuente: El Chubut