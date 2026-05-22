México y la Unión Europea reactivan su alianza comercial en plena guerra arancelaria global

México y la Unión Europea actualizarán este viernes 22 de mayo su acuerdo comercial tras más de una década de negociaciones, en un movimiento que busca reducir aranceles y diversificar mercados en medio de las tensiones comerciales impulsadas por Estados Unidos y la renegociación del T-MEC.

México y la Unión Europea firmarán este viernes 22 de mayo un acuerdo de libre comercio, estancado durante mucho tiempo, con el objetivo de reducir su dependencia de EE. UU. y protegerse parcialmente de los aranceles del mandatario estadounidense Donald Trump.

“Esta cumbre significa más que comercio; es una declaración geopolítica”

El acuerdo, sobre el cual alcanzaron un amplio consenso en 2025, pero cuya firma se ha pospuesto, amplía el pacto comercial México-UE de 2000, que abarcaba únicamente bienes industriales. El nuevo convenio incluye servicios, compras públicas, comercio digital, inversión y productos agrícolas.

La jefa de Estado de México, Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, firmarán el acuerdo en Ciudad de México en su primera cumbre en más de una década.

“Esta cumbre significa más que comercio; es una declaración geopolítica”, declaró Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, el jueves en la capital mexicana, en la víspera de la firma.

Ambas partes buscan diversificar sus exportaciones, reduciendo su dependencia de Estados Unidos.

🇲🇽🫱🏼‍🫲🏽🇪🇺 En la Cumbre Empresarial México–Unión Europea, el subsecretario de Comercio Exterior @LuisRosendo_, subrayó que el Acuerdo Global Modernizado México–UE abre nuevas oportunidades comerciales para México en un mercado de 450 millones de consumidores. pic.twitter.com/bml77ZYsCv — Economía México (@SE_mx) May 22, 2026

La UE se vio afectada por los nuevos y drásticos aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025, durante lo que el estadounidense denominó el “Día de la Liberación”, y preparó contramedidas. Sin embargo, estas se suspendieron mientras ambas partes buscaban el diálogo. Si bien las tensiones disminuyeron un poco con una tregua arancelaria y un acuerdo en julio, los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones de la UE siguen siendo elevados.

México también se ha visto afectado por las elevadas tasas aduaneras de EE. UU. a las exportaciones de automóviles, acero y aluminio, y las relaciones comerciales entre ambos países han sido volátiles durante el segundo mandato de Trump.

El Ministerio de Economía de México estima que el nuevo acuerdo podría incrementar las exportaciones de su país a la UE de aproximadamente 24.000 millones de dólares anuales a 36.000 millones de dólares para 2030. La UE exporta anualmente al país latinoamericano bienes por un valor aproximado de 65.000 millones de dólares.

El comercio entre México y la UE ha aumentado un 75% en una década, impulsado principalmente por equipos de transporte, maquinaria, productos químicos, combustibles y productos mineros.

El nuevo acuerdo ofrece acceso libre de aranceles para casi todos los productos, incluidos productos agrícolas como el pollo y los espárragos mexicanos, así como leche en polvo, queso y carne de cerdo europeos, aunque con algunas cuotas.

Si bien el acuerdo comercial actualizado estaba listo, su firma tardó más de un año. Bruselas priorizó un acuerdo de libre comercio con el bloque suramericano Mercosur y concluyó negociaciones de libre comercio con Indonesia, India y Australia en los últimos ocho meses.

Mientras tanto, México se ha mostrado cauteloso a la hora de tomar medidas que pudieran irritar al Gobierno de Trump durante las delicadas negociaciones para extender el pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Actualmente, más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos.

Al otro lado del Atlántico, el acuerdo comercial será sometido a votación en el Parlamento Europeo, que previsiblemente lo aprobará en los próximos meses.

Por Juan Pablo Lucumí – France24