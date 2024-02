Messi se convirtió en el primer futbolista en ser elegido como el deportista favorito de los Estados Unidos

La empresa Sports Poll analizó el impacto del arribo de Leo y la creciente popularidad del Inter Miami gracias al astro

Revolución Messi. La llegada de Lionel a la Major League Soccer (MLS) marcó un antes y un después en la historia de la liga. Su salida del París Saint-Germain para recalar en el Inter Miami estableció su segunda mudanza, luego de su partida de Cataluña a la capital de Francia, y lo hizo en medio de un cariño creciente por parte del público de los Estados Unidos, que lo catapultó entre las preferencias de los habitantes de ese país como así también sucedió con las Garzas.

La empresa Sports Poll, especializada en las encuestas deportivas, realizó un nuevo análisis sobre los atletas favoritos de cada persona en el territorio de Norteamérica dentro de un estudio con 30 años de longevidad, ya que lo realiza desde 1994. La pregunta a los encuestados se desarrolla mes a mes para un seguimiento minucioso y Lionel Messi se transformó en el primer futbolista desde la existencia de estos registros en adueñarse del primer lugar durante un trimestre (octubre a diciembre de 2023): “La combinación de una victoria en la Copa del Mundo y el traslado a Estados Unidos ayudaron a llevarlo a la cima por primera vez”.

El mejor jugador del mundo se unió a una exclusiva lista de siete deportistas que se han mantenido en lo más alto por esa misma cantidad de tiempo mínimo dentro de las tres décadas del estudio de investigación. Los protagonistas de esa nómina mezclan NBA, golf y fútbol americano: Michael Jordan, Tiger Woods, Peyton Manning, Kobe Bryant, Steph Curry, LeBron James y Tom Brady.

Messi fue elegido como el deportista favorito de los estadounidenses

La responsable de esta práctica afirmó que el campeón del Mundial 2022 con la selección argentina fue el que más contribuyó al crecimiento de la popularidad del fútbol en los últimos 30 años y, según añadió esta fuente, su llegada tiene como único punto similar de comparación lo sucedido con David Beckham en 2007, cuando arribó a Los Ángeles Galaxy.

“A pesar de jugar en Europa, constantemente se ubicaba como el jugador de fútbol favorito de los estadounidenses”, contaron sobre la Pulga, pero su contratación en la institución de Florida despertó una leve diferencia con el pasado. Lo que antes era un mercado repartido con Cristiano Ronaldo, ahora tiene a un claro dominador entre los espectadores de los Estados Unidos. En la última década, la dupla se despegó sobre el resto como los dos futbolistas favoritos entre las preferencias de los votantes y el impulso de la Copa del Mundo de Qatar fue crucial para que, en el presente, el 10 haya ampliado la brecha hasta el punto de que cuatro veces más estadounidenses lo nombran a él por encima de CR7. Hay otra razón que explica este fenómeno por el nuevo destino del Bicho: “Ronaldo sufrió una temprana eliminación en la Copa del Mundo y firmó con una liga de fútbol saudí, que tiene una exposición limitada en Estados Unidos”.

La base de fanáticos de la MLS también experimentó un crecimiento de un 10% en la segunda mitad de 2023 en comparación a 2022 y el Inter Miami corrió la misma suerte bajo una ola que se llevó todo a su paso. El último campeón de la Leagues Cup superó a Los Ángeles Galaxy como club favorito de los ciudadanos locales y su número de seguidores se quintuplicó entre el primer y segundo semestre de 2023. Su popularidad en aumento lo dejó como el cuarto club de fútbol profesional elegido por los norteamericanos. Es la institución que más se acercó a Barcelona, Real Madrid y Manchester United, presentes en ese podio, en los últimos 10 años.

El fanatismo por Lionel Messi se disparó frente a Cristiano Ronaldo

El análisis de los datos tiene una conclusión sin precisiones: “No sabremos el verdadero impacto de la llegada de Messi hasta dentro de años”. Los aficionados más jóvenes, los que recién empiezan a seguir este deporte, podrían ser el espectro con mayor impacto en su llegada, pero esta meta tiene varias preguntas: “Una es cuánto jugará Messi”. A sus 36 años, la cuestión ineludible del retiro entra como una variable, la cual muchos futboleros evitan pensar en la actualidad.

Otra cuestión pasará por el acceso de los partidos del Inter Miami: “Es posible que Messi esté jugando en una zona horaria más favorable para los estadounidenses ahora, pero la mayoría de esos juegos son de pago para fanáticos ocasionales y no fanáticos que no se suscriben al Pase de Temporada de la MLS. Eso significa que los pocos partidos que se transmiten por televisión tradicional tienen una importancia aún mayor. Todo está preparado para que Messi impulse aún más el fandom del fútbol en Estados Unidos, pero el contexto no es el mismo que el de 1994, 1999 o 2007″.

La cuestión del reloj no es un detalle menor en un lugar con nueve husos horarios y los seguidores podrán estar atentos a una nueva presentación del ocho veces ganador del Balón de Oro este domingo desde las 22:30 (hora argentina). Como si fuera una coincidencia del destino, será contra Los Ángeles Galaxy, la franquicia superada por las Garzas, que buscarán su segundo triunfo en la MLS después del 2-0 a Real Salt Lake.

Inter Miami quedó como el cuarto club de fútbol profesional más elegido por los estadounidenses, por detrás de Barcelona, Manchester United y Real Madrid