Messi renovó el contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028

Lionel Messi confirmó oficialmente la decisión sobre su futuro, luego de la negociación de la renovación con Inter Miami en Estados Unidos. El video.

Lionel Messi terminó con el misterio y confirmó su futuro en el fútbol, después de varios meses de negociación con Inter Miami de Estados Unidos. El capitán de la Selección Argentina, de 38 años, acaba de renovar el contrato con el club norteamericano de la MLS (Major League Soocer) hasta el 31 de diciembre del 2028. De hecho, la institución lo hizo oficial con un video a través de sus redes sociales.

“He´s home (Él está en casa)”, escribieron “Las Garzas” en sus canales formales, con la grabación de un minuto adjuntada en la publicación. De movida, aparece el astro rosarino vestido de traje estampando la firma dentro de un estadio, mientras se escucha el grito de “Messi, Messi” del público de fondo. El material audiovisual termina con el mensaje de “freedom 10 dream (libertad, 10, sueño)”.

El detalle del estadio no es menor: Inter Miami comenzó la construcción de su nueva cancha, que reemplazará al actual Chase Stadium, y está previsto su estreno para finales del 2026 o principios del 2027. Por supuesto, Messi estará allí y hasta algunos especulan que el escenario puede llevar su nombre. De esta manera, se cayeron las últimas esperanzas de Barcelona y Newell´s de ver a “Leo” retirarse con su camiseta, ya que para diciembre del 2028 tendrá 41 años y medio. Por lo tanto, todo indica que se retirará con la remera rosa en Norteamérica.

Messi, enfocado en el Mundial 2026

Da la sensación de que el último gran desafío de la carrera profesional de “La Pulga” será la próxima Copa del Mundo, que se desarrollará justamente en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien cumplirá los 39 años durante la misma, Lionel Scaloni fue claro: el 10 y capitán seguirá en la Selección Argentina “hasta cuando él quiera”.

Luego de la máxima cita, que será la sexta en su trayectoria, el delantero zurdo les dará la prioridad a su familia y a los proyectos que tiene para cuando “cuelgue los botines”. Mientras tanto, se prepara para intentar ser campeón de la MLS por primera vez y para llegar en óptimas condiciones al Mundial, a la espera del sorteo de la fase de grupos del viernes 5 de diciembre en Washington.

Los números de Messi en Inter Miami