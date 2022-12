Messi: “No traten de entenderlo”

Mientras descansa en Rosario, donde se esperan más homenajes, la Pulga se refirió a la tremenda caravana que acompañó a la Selección

Argentina está de fiesta y la celebración no parará durante un buen tiempo. Sin duda que no es para menos, ya que desde hace 36 años, la Selección Argentina no gritaba campeón mundial, pero en la Copa del Mundo Catar 2022, la racha terminó, y Lionel Messi no se queda atrás festejando con su gente.

Tras el arribo a Argentina, donde se programó una caravana para compartir el título con el pueblo, los jugadores de la Scaloneta se mostraron muy activos en redes sociales, divulgando imágenes de cientos de personas acompañándolos en el camino triunfal.

Messi fue partícipe de la interacción por medio de Instagram, donde posteó varias imágenes y un video, mostrando a la gente exaltada por ver a sus héroes en vivo y en directo, donde se evidencia la multitud que se desborda por la pasión que sienten hacia el seleccionado.

No traten de entenderlo.

ARGENTINA 🇦🇷

Con lo bueno y con lo malo, TE AMO 💙🤍 pic.twitter.com/dWAAtoL9Zf — Leo Messi (@Ieomessiok) December 21, 2022

“No traten de entenderlo. ARGENTINA. Con lo bueno y con lo malo, TE AMO”, expresó el capitán albiceleste este miércoles. La publicación, como era de esperarse, ya superó los 11 millones de Me gusta.

Según la prensa argentina, a las calles salieron aproximadamente más de cinco millones de aficionados, eufóricos por la victoria conseguida en Catar 2022. Además, este título revalidó la grandeza del ex FC Barcelona y tuvo un tinte especial por verlo alzar la Copa, esa que alguna vez pudo acariciar Diego Armando Maradona.

Finalmente, el recorrido hasta El Obelisco tuvo que suspenderse por motivos de fuerza mayor, gracias a la cantidad de personas que no permitieron el paso del bus que transportaban a Lionel Scaloni y sus dirigidos, por lo que les tocó dirigirse a Ezeiza por medio de helicóptero.