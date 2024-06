Messi íntimo en el streaming de su sobrino: los celos, su última Copa América y el lugar que quiere conocer de la Argentina

El capitán de la Selección habló de todo antes del inicio de la Copa América en Estados Unidos.

“Recién terminamos de comer y estábamos en la pieza tomando unos mates. Generalmente nos juntamos en una pieza a toda hora. Después de entrenar, de comer, y ahí tomamos mates. Juntos”. El ritual de siempre se repite en Estados Unidos. Antes del inicio de una nueva Copa América, Lionel Messi disfruta con sus compañeros. Ríe y se muestra más genuino que nunca. Tal es así que, antes del entrenamiento vespertino que la Selección tuvo en Atlanta, desde su habitación en concentración, dio una entrevista para el programa de streaming de Tomás Messi, su sobrino, y habló sobre su vida privada.

El sueño de recorrer la Argentina

Messi conoce el mundo. El fútbol lo llevó a conocer muchísimos países. Sin embargo, tiene una cuenta pendiente: recorrer su país. “Nunca tuve la oportunidad y es algo que siempre hablamos con Antonella y hacerlo en familia. Poder visitar nuestro país que tiene lugares maravillosos y mucha gente de España que visita nuestro país me habla de lugares que visitó y yo no conozco. Obviamente los ví por fotos pero nunca fuí”, cuenta en Dispuestos a Todo, el programa de streaming de su sobrino Tomás.

Cuando le preguntaron qué lugar en específico le gustaría visitar, Messi respondió: “Me gustaría visitar las cataratas, un lugar tan típico para nosotros que no conozco y me gustaría ir. Hace algunos años Antonella fue con los nenes y yo no pude ir”. Es uno de sus planes para “cuando se termine todo esto y tenga tiempo. Seguro voy a visitar mi país”.

Su relación con Antonella y los celos

Cuando le preguntaron por si él era celoso, respondió entre risas: “Ahora no soy celoso. Cuando era más jóven sí era celoso. Cuando estábamos de novios con Anto, pero hace un tiempo ya que nada. Tuve mis épocas pero hace un tiempo que ya no lo soy”.

Además, contó cómo se conoció con Antonella: “Yo empecé a jugar en Newell´s y ahí me hice muy amigo de Lucas, el primo de Antonella y es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Iba a la casa de él, a comer, a dormir e iba mucho. Ahí la conocí, nos conocimos desde muy chiquitos y siempre nos gustamos. En aquella época se llamaba: ”Amigovios“, ja. Con 13 años me fui para España y perdimos el contacto. En esa época la comunicación era mucho más difícil. Entonces dejamos de hablar, nos distanciamos mucho tanto con Lucas como con ella. A los 16/17 años nos volvimos a reencontrar y chateabamos con Messenger y Mail. Nos fuimos acercando otra vez y no habíamos perdido el sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19/20 años ya nos pusimos de novios”. Y agregó: “El reencuentro con Antonella después de mi viaje a Barcelona fue cuando volví a la Argentina y para mí ya era mucho más fácil poder movilizarme. Estaba con Matías, el que me llevaba para todos lados en Rosario. Busqué la excusa para ir a visitar a Lucas y verla a ella, ja. Ahí nos volvimos a ver y arrancamos otra vez”.

Sobre su nivel de inglés

“La verdad que entiendo casi todo y de a poquito me voy largando a hablar. Creo que tengo que soltarme y animarme a hablarlo. Por ahí por vergüenza o por miedo de mandarme alguna no me mando a hablar pero creo que ya podría largarme a hablar y entender bastante”.

El deporte en el que no se destaca

“En el tenis soy malo. Es mucho más difícil que el pádel, es muy técnico. Con Antonella fuimos a un par de clases y después dejamos. Intenté un par de veces pero no sé jugarlo”. Y además cuenta: “Al ping pong jugué mucho. En las concentraciones más que nada. Hemos pasado mucho tiempo jugando al ping pong y al truco”.

Su nuevo perfil de actor: “Me divierte”

“Me gusta, me divierto. Hace muchos años que vengo haciendo publicidades, desde muy chico. Cada vez le fuí agarrando más el gustito. Cuando son cosas graciosas y hay un buen ambiente, está bueno para hacerlo. Me divierte”. Sin embargo, aseguró que un poco lo incomoda pero que no es impedimento para dejar de hacerlo: “Un montón de situaciones me ponen nervioso. Más allá de que son momentos para reírse y pasarla bien, el nerviosismo de querer hacerlo bien ante tanta gente en la grabación siempre está. Pero después se pasa”.

Su tentación por las cosas dulces

“No soy de comer nada a escondidas. Pero a la noche, cuando los nenes y Antonella están durmiendo y por ahí me quedo mirando algún partido, bajo a buscar algo dulce. Me gusta mucho lo dulce: chocolate, alfajor, lo que encuentre en el momento. No todas las noches, pero sí lo hago seguido”.

La Copa América

“Intentaremos conseguir el objetivo. Si bien no es fácil volver a ganarla, nos estamos preparando como para volver a pelearla y volver a hacerlo. Agradecerle siempre el cariño a todos los argentinos, para mí era muy especial poder conseguir todo lo que conseguí y tener el cariño de la gente de la Argentina, un lugar que tanto quiero. Soy un agradecido por todo”.