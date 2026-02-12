Messi grabó un video para anunciar que se lesionó e Inter Miami reprogramó el último amistoso de la gira

A través de un video, Leo comunicó que en el último partido terminó con una molestia muscular; el 26 de febrero, nueva fecha

Sin Lionel Messi, no hay amistoso. Protagonista central de lo que Inter Miami denomina Champions Tour, una serie de amistosos en países de América del Sur y Central, la baja del N° 10 por unas molestias musculares obligó a postergar el último ensayo, ante Independiente del Valle (Ecuador), previsto para el viernes en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Puerto Rico. La reprogramación se fijó para el 26 de febrero, cinco días después de que Inter Miami debute ante Los Ángeles Fútbol Club en el comienzo de la temporada regular de la MLS.

La novedad fue comunicada por el propio Messi en un video en el que aparece sentado en una escalera. Informó que en el amistoso del último sábado, en el 2-2 frente a Barcelona de Guayaquil, debió ser reemplazado por razones físicas. Tras marcar un gol y dar la asistencia para el tanto del argentino Germán Berterame, Leo fue sustituido por Luis Suárez a los 13 minutos del segundo tiempo.

Este es el mensaje de Messi en el video: “Quería mandarle este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la que iba a ir al partido como al entrenamiento. En el último amistoso en Ecuador terminé con una molestia (muscular), por eso salí antes del final. Junto con la organización se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y nos podamos ver para visitarlos pronto. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas. Espero que podamos hacer el partido más adelante. Les mando un abrazo grande”.

A casi cuatro meses del debut de la Argentina en el Mundial (ante Argelia, el 16 de junio), Messi pone especial énfasis en la pretemporada que le permitirá llegar en las mejores condiciones físicas, ya que en plena competencia (el 24 de junio) cumplirá 39 años.

Convertido en la gran atracción de la gira de Inter Miami, Messi participó en los tres amistosos disputados. El 24 de enero, en la derrota por 3-0 ante Alianza Lima, en Perú, jugó 63 minutos. Una semana después, en el Atanasio Girardot de Medellín, participó 82 minutos en el la victoria sobre Atlético Nacional.

Messi, en su encuentro con René Higuita durante el amistoso frente a Atlético Nacionalx.com/InterMiamiCF

Uno de los atractivos de la velada fue la recreación que Messi hizo con René Higuita de la atajada del escorpión que el exarquero colombiano inmortalizó una vez en Wembley. La tercera escala fue contra Barcelona en Ecuador. Inter informó que también cumplirá con el entrenamiento abierto en Puerto Rico, fijado para el 25 de este mes, un día antes del último amistoso.

Ya en marzo, Inter Miami tendrá que afrontar cuatro cotejos por la MLS, todos de visitante, frente a Orlando City, DC United, Charlotte y New York City.