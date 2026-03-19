Messi continúa agigantando su leyenda: alcanzó los 900 goles oficiales en su carrera

En apenas siete minutos de juego ante Nashville, el capitán del Inter Miami frotó la lámpara y alcanzó una cifra de otra galaxia.

El fútbol mundial se puso de pie este miércoles en el Chase Stadium. En una noche que ya estaba cargada de tensión por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions, Lionel Messi decidió que era el momento perfecto para volver a reescribir los libros de historia.

Ante el Nashville, el astro argentino alcanzó los 900 goles oficiales en su carrera profesional.

El cronómetro marcaba el ritmo de un partido frenético cuando apareció la magia en los primeros siete minutos del partido: tras una combinación colectiva, Leo recibió el balón dentro del área rival, se perfiló para su zurda de oro y sacó un remato cruzado para gritar con todas sus fuerzas.

El grito de gol no fue solo por la ventaja en la serie; fue el estallido de un estadio que sabía que estaba presenciando un número que parece de otra galaxia. 900 gritos repartidos entre el Barcelona, el PSG, la Selección Argentina y ahora el Inter Miami.

Llegar a esta cifra requiere una vigencia que Messi ha sostenido durante más de dos décadas en la elite absoluta.

Leo festejó su gol 900 con sus compañeros del Inter Miami

La mayor parte de su producción fue con la camiseta del Barcelona, donde pulverizó todos los récords posibles en España y Europa, cosechando 672 tantos.

Por otra parte, sus gritos con la Selección Argentina tienen un sabor especial, desde sus inicios hasta la consagración total en Qatar 2022, llegando a los 115 goles.

Aunque la etapa por el PSG no fue la mejor, dejó pinceladas de su calidad en la Ligue 1 y en las principales ligas europeas, logrando anotar 32 de esos 900.

Por último, y en tiempo récord, se convirtió en el máximo referente histórico del Inter Miami, llevando al equipo a pelear en lo más alto del continente y llegando a los 81 goles con Las Garzas.

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