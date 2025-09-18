Messi acordó la renovación con Inter Miami y firmará “el último contrato como futbolista profesional”

Lionel Andrés Messi alcanzó un acuerdo con Inter Miami y renovará el contrato que vence en diciembre. El argentino firmará un contrato “multianual” que incluye funciones por fuera del campo de juego, y que asegura su actividad durante el 2026, año de la Copa del Mundo.

Desde Miami dan por sentada la renovación de Lionel Messi en Inter Miami, tal como reportaron fuentes del club al Miami Herald y AFP. Tras varios meses de negociaciones, el argentino terminó de acordar su nuevo contrato y lo firmará en un anuncio público que se realizará dentro de las próximas dos semanas.

“Messi acordó los términos de un nuevo contrato multianual. Será su último contrato como futbolista profesional”, aseguró Miami Herald en las primeras horas del jueves. La información coincide con las propias declaraciones de Lionel Messi, asegurando que Inter Miami sería su último club, aunque abre la puerta a seguir en actividad futbolística más allá del 2026.

Lionel Messi seguirá jugando para Inter Miami durante el Mundial 2026

La renovación de Lionel Messi con Inter Miami mantendrá al argentino activo durante todo el 2026, ya que en el fútbol de Estados Unidos las temporadas se desarrollan entre enero y diciembre.

Esto confirma que Messi no se retirará antes del Mundial 2026, por lo que su presencia con la Selección Argentina en defensa del título mundial puede darse como un hecho, más allá de las recientes declaraciones del propio Lionel.

El futuro de Lionel Messi tras colgar los botines

El contrato “multianual” abre la puerta a ver un Lionel Messi en cancha más allá de 2026. Pero, a la espera de la presentación oficial del acuerdo, Miami Herald asegura que la renovación incluye nuevas funciones para Messi por fuera de su faceta como futbolista.

Esto va en sintonía con lo declarado por Jorge Mas, uno de los propietarios de Inter Miami, el pasado abril, cuando aseguró que Messi “será socio accionista del club” una vez finalizada su carrera como jugador.

Se espera que Lionel Messi siga ligado a la franquicia en algún rol de gestión, también que tenga un papel protagónico en lo que será la inauguración del nuevo estadio de Inter Miami, pautada para principios del 2026.

Los números de Lionel Messi con Inter Miami

Lionel Messi disputa su tercera temporada con Inter Miami, al que llegó en 2023. El argentino marcó 62 goles en 75 partidos con las Garzas, superando ampliamente su registro goleador con PSG (32), club en el cual jugó la misma cantidad de duelos.

Messi convirtió 28 goles en sus 36 partidos del año con Inter Miami, y sigue apostando a conseguir su primer título de liga en MLS.

Al momento y con Lionel Messi, Inter Miami logró los primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023, copa internacional, y el MLS Supporters Shield, trofeo entregado al club que logra la mayor cantidad de puntos durante la etapa regular de la MLS.

Fuente: 442