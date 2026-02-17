Messi 2026: el plan de “cero riesgo” para llegar a la Finalissima

El 10 de la Selección Argentina regula cargas en el Inter Miami tras una nueva molestia muscular, con el objetivo de brillar en el Estadio Lusail ante España.

El 2026 de Lionel Messi comenzó con una señal de alerta que puso en guardia tanto a Javier Mascherano como a Lionel Scaloni. Tras sufrir una distensión muscular en la pierna izquierda durante la gira de pretemporada por Ecuador, el capitán inició un plan de dosificación extrema. Con la Finalissima ante España programada para el 27 de marzo, el “10” prioriza la kinesiología y el gimnasio para asegurar su presencia en el reencuentro con la mística de Qatar 2022.

Lionel Messi apunta a llegar a la cita ante España

El “Plan Sedal” del Inter Miami

En las oficinas de Fort Lauderdale lo tienen claro: Messi no jugará ni un minuto más de lo estrictamente necesario. El cuerpo técnico de las “Garzas” diseñó un esquema donde el rosarino alternará titularidad con descansos programados en los viajes largos de la MLS. Ya que el 21 de este mes, el Inter de Miami visitará a LAFC (Los Ángeles FC) por el primer partido de la liga norteamericana.

La idea es que llegue al duelo en el Estadio Lusail con ritmo de competencia pero sin fatiga acumulada, evitando cualquier roce que ponga en duda su participación en la que será su sexta Copa del Mundo en junio.

Lamine Yamal, el chico estrella, lo espera a la vuelta de la esquina

Regreso a la tierra de la gloria: Lusail 2026

El duelo contra la “Roja” no es un partido más. Para el capitán, significa volver al escenario donde alcanzó la eternidad hace poco más de tres años. La AFA y el Inter Miami mantienen un diálogo constante para monitorear cada entrenamiento. “Leo conoce su cuerpo mejor que nadie”, repiten desde su entorno, dejando claro que el objetivo es levantar la Finalissima y llegar “fresco” al debut mundialista frente a Argelia el 16 de junio.



Messi mantiene un plan de entrenamiento diferenciado en 2026 para llegar en plenitud a la cita ante España y su sexta Copa del Mundo en junio. Tras una distensión en febrero, el Inter Miami dosificará sus minutos en la MLS para evitar recaídas musculares.

Estadio Lusail – Qatar 2022



FInalissima 2026: Ficha del partido

Fuente: 442