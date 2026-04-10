Merino y Torres compartieron un encuentro con adultos mayores y vecinos del barrio Presidente Perón

El intendente de Trelew participó de una jornada comunitaria junto al gobernador de la Provincia, marcada por la cercanía, el diálogo y actividades recreativas, en un espacio que el Municipio continúa fortaleciendo con propuestas, salidas y encuentros periódicos.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participaron de un encuentro comunitario junto a adultos mayores y vecinos del barrio Presidente Perón, desarrollado en el salón de la sede vecinal, donde compartieron un momento distendido con los presentes.

La actividad -que combinó gastronomía, música e intercambio directo-, contó también con la participación de la presidenta barrial, Florencia Beizaga, funcionarios municipales y provinciales.

En ese marco, los adultos mayores expresaron su agradecimiento por el acompañamiento constante, las mejoras en materia de infraestructura, los espacios de recreación y los talleres.

La jornada también incluyó música en vivo, con un vecino que interpretó chamamé en acordeón, lo que generó un clima festivo que derivó en bailes espontáneos, de los que participaron tanto Merino como Torres.

En el sector, el Municipio mantiene una presencia sostenida, a través de distintas iniciativas como actividades recreativas, salidas y encuentros periódicos, luego del desarrollo de la Colonia Recreativa de Verano, organizada por primera vez desde la vecinal.