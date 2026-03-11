Merino visitó el barrio San José, el Polideportivo Sur y dialogó con vecinos

Durante la recorrida, el intendente dialogó con vecinos y comerciantes y visitó el Polideportivo Sur, donde puso en valor el proceso de recuperación de espacios deportivos, sociales y comunitarios que lleva adelante el Municipio.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, visitó el barrio San José, dialogó con vecinos y comerciantes y recorrió el Polideportivo Sur, donde destacó el proceso de recuperación de espacios comunitarios que impulsa el Municipio, con el objetivo de fortalecer ámbitos deportivos, sociales y de contención en los barrios.

La actividad se desarrolló en el marco de las recorridas periódicas que el Ejecutivo municipal realiza en distintos sectores para mantener contacto directo con los dirigentes barriales y vecinos. “Esto es parte de una rutina semanal, siempre visitamos algún barrio. En este caso en San José”, señaló el intendente.

Durante la recorrida, Merino remarcó la importancia del Polideportivo Sur como punto de encuentro para la comunidad. “Vinimos a recorrer este espacio, uno de los tantos lugares que venimos recuperando desde el inicio de la gestión, próximamente el gimnasio del barrio Progreso, y ya lo hicimos con el gimnasio de Primera Junta”, indicó.

Merino destacó además el rol social que cumple el Polideportivo en el barrio. “Este es un espacio deportivo y de contención, pero también tiene una función social. Aquí funciona el jardín Arco Iris, que estaba sin gas, y también el Centro de Promoción Social, al que solamente le falta finalizar una prueba de hermeticidad para volver a contar con el vital servicio y poder aglutinar a Desarrollo Humano y Comunitario y potenciar el trabajo en territorio”, explicó.

Durante la recorrida, de la que también participó el coordinador de Deportes, Gustavo Underwood, también se relevaron distintas necesidades del predio. “Principalmente en iluminación, también vamos a traer una bomba para riego, mientras continúan los trabajos de mantenimiento en el lugar”, detalló.

El espacio actualmente alberga diversas actividades. “Estos espacios se pensaron para que el Estado municipal esté presente en territorio con funciones sociales, culturales, deportivas y de contención, y esta gestión vino a recuperar esos lugares”, afirmó.

En ese sentido, Merino destacó la importancia del contacto directo con la comunidad. “Siempre es bueno recorrer, charlar con vecinos y con comerciantes. Estamos atravesando una situación difícil a nivel nacional y Trelew no está ajeno a eso, por eso siempre estamos a disposición”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal del barrio San José, René Mansilla, agradeció la presencia del intendente y destacó el trabajo conjunto con el Municipio.

“Las veces que lo llamamos siempre está. Recorrimos y charlamos sobre lo que nos hace falta, manifestamos inquietudes y nos escuchan, y eso es muy bueno”, expresó.

Además, destacó la importancia de seguir fortaleciendo los espacios comunitarios del barrio. “Así como levantamos la sede vecinal, este Polideportivo también va a mejorar, porque tenemos ganas de trabajar en nuestro barrio y dejarlo lindo. Vamos a hacerlo en conjunto”, afirmó.

Sobre el futuro del Polideportivo Sur, Mansilla indicó que buscan ampliar las actividades para los vecinos. “Esto es del barrio. Acá hay fútbol, pero también queremos traer espectáculos, música y darle vida para que venga toda la familia. Tenemos ideas para hacer festivales, ya hicimos dos celebraciones del 25 de Mayo y queremos seguir generando actividades, incluso en verano, para que la gente tenga propuestas acá en el barrio”, concluyó.