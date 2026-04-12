Merino visitó comercios de los barrios Corradi y Democracia

El intendente dialogó con propietarios y trabajadores de locales de ambos barrios. La actividad se enmarca en una política sostenida de cercanía con el sector comercial.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, visitó locales comerciales de los barrios Corradi y Democracia, en el marco de una política de acompañamiento permanente al sector comercial. Y dialogó con propietarios y trabajadores para conocer de primera mano la realidad que atraviesan, en un contexto económico complejo a nivel nacional.

En el barrio Corradi, estuvo en Mecánica Kolev, propiedad de Juan Kolev, un histórico del automovilismo del valle que llegó a Trelew en 1975 desde Treorky y que en 1978 abrió su emprendimiento. “Es la primera vez que viene un intendente a visitarnos”, expresó.

El taller, que también es atendido por su hijo Daniel junto a un equipo de trabajadores, mantiene desde hace décadas una clientela fiel.

Kolev repasó los años de trabajo y esfuerzo: “La hemos pasado mal también”, señaló en referencia a las dificultades atravesadas. No obstante, destacó el presente de la ciudad al afirmar que “Trelew cambió un montón, está mucho mejor”.

Por su parte, Merino valoró la trayectoria del emprendimiento: “Tienen una historia, han crecido, se han desarrollado, son vecinos de toda la vida, es un gusto venir y reconocerlos”, expresó, al tiempo que subrayó la importancia del contacto directo para conocer cada realidad.

Luego, la agenda continuó -entre otros locales-, en la pollería Muñoz, ubicada sobre la calle 28 de Julio, donde el intendente fue recibido por sus propietarios, Silvia Huilipan y Nelson Muñoz Valdebenito. El emprendimiento comenzó en 2008 y actualmente lleva ocho años funcionando en su local actual.

Durante la visita, Merino recorrió las instalaciones de la fábrica de milanesas y pollería, y dialogó con los trabajadores sobre el desarrollo de la actividad y los desafíos del sector, reafirmando el compromiso municipal de acompañar y fortalecer al comercio local.

Agenda de acompañamiento

Desde el Municipio, destacaron que se sostiene una agenda de cercanía con comerciantes de todos los rubros, poniendo a disposición herramientas concretas que faciliten el desarrollo de la actividad.

En este sentido, se remarca la implementación de la Ventanilla Única para habilitaciones comerciales, un sistema que permite simplificar trámites y reducir tiempos administrativos, favoreciendo la apertura de nuevos emprendimientos sin demoras ni burocracia. La iniciativa viene mostrando resultados positivos en distintos rubros.

Asimismo, la Municipalidad puso en marcha por primera vez en la historia de la ciudad un descuento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos destinado a contribuyentes directos que se encuentren al día. La medida representa un alivio fiscal concreto y busca acompañar al sector productivo y comercial local frente al escenario económico actual.