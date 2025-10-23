Merino: “Seguimos reconstruyendo arterias, mientras avanzamos con nuevas cuadras de pavimento”

El Municipio reemplazó un sector dañado por pavimento de hormigón en Fontana y Don Bosco. Se complementa con el plan de 150 nuevas cuadras. Inversión propia, mejora de la transitabilidad y conectividad, y mano de obra local.

La Municipalidad de Trelew avanza con el plan integral de recuperación de la calzada, y este miércoles concretó el hormigonado en Fontana y Don Bosco, una esquina estratégica con alto tránsito vehicular.

“Seguimos reconstruyendo las calles, y además estamos construyendo nuevas cuadras de pavimento”, especificó el intendente Gerardo Merino.

La obra tiene como objetivo reforzar la seguridad vial y la durabilidad del pavimento, en beneficio directo de vecinos y automovilistas.

Por ello, se realizó el reemplazo del tramo dañado por hormigón, un material más resistente y adecuado para zonas de circulación intensa.

Los trabajos fueron ejecutados por la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, en el marco del programa municipal que busca recomponer tramos críticos y garantizar una red vial segura y ordenada.

Esta intervención forma parte del plan integral de recuperación de arterias, que se viene ejecutando en distintos sectores y barrios y que se suma al programa de nuevas cuadras de pavimento.

150 cuadras nuevas

Los trabajos se complementan con la obra que lleva adelante la contratista sobre la calle López y Planes, después de 15 años sin obras de tales características: se ejecutan tareas en Pellegrini y Musters, una zona de alto tránsito por donde circula el transporte urbano de pasajeros.

Las obras se realizan con recursos propios del Municipio, surgidos del aporte de los contribuyentes y de una gestión eficiente de los fondos públicos. Además, el plan genera empleo local y responde a una planificación vial a largo plazo, orientada a transformar la infraestructura urbana de la ciudad.

“Cada cuadra recuperada es un paso más hacia una Trelew más segura y mejor conectada. Lo hacemos con fondos propios y trabajo local”, afirmó el intendente.