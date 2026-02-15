Merino se reunió con adultos mayores en la sede del barrio Presidente Perón

El Municipio fortalece su presencia en el sector, donde se desarrolló la Colonia Recreativa de Verano, entre otras actividades comunitarias y culturales para promover la integración de las personas mayores.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, visitó la sede vecinal del barrio Presidente Perón, donde dialogó con adultos mayores y la comisión del sector y compartió una jornada de actividades recreativas.

Dentro de las actividades promovidas en conjunto, en el sector se realizó la Colonia Recreativa de Verano destinada a adultos mayores, una iniciativa que por primera vez tuvo lugar en una sede vecinal.

Los participantes compartieron actividades recreativas, juegos, baile y propuestas de movimiento, en un espacio especialmente acondicionado para garantizar comodidad y contención. La colonia contó con la participación de 20 personas, de las que 16 asistían diariamente para compartir desayuno y almuerzo.

La presidenta de la Asociación Vecinal del barrio, Florencia Beizaga, destacó la importancia de la iniciativa y valoró el acompañamiento municipal. “Cerramos la colonia de vacaciones para adultos mayores, que se hace por primera vez en una vecinal. El año pasado, hablando con los adultos mayores, nos decían que no había propuestas para ellos, y sabíamos que necesitábamos un espacio en condiciones. Este verano el salón estuvo ideal: es amplio y permitió hacer gimnasia, recreación, juegos, y baile y la pasamos muy lindo”, expresó.

Asimismo, remarcó que todos los viernes se realizaron salidas recreativas elegidas por los participantes. “Visitamos el Puente Hendre, el Planetario, Gaiman y también el aeropuerto viejo. Muchos conocían esos lugares solo de paso y se sorprendieron al recorrerlos por dentro. Para nosotros fue una gran alegría que pudieran vivir esas experiencias”, remarcó.

Beizaga también agradeció al intendente por el acompañamiento brindado: “Estamos muy felices y agradecidos con Gerardo por darnos la oportunidad de que los adultos mayores hayan podido viajar, conocer y compartir. Ojalá esta colonia pueda repetirse”.