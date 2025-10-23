Merino: “Recuperar el CEDETRE es devolverle a Trelew un espacio deportivo que le pertenece a todos”

El intendente encabezó la reapertura del Centro Deportivo Trelew, recuperado con fondos propios tras años de abandono. El espacio vuelve a concentrar la vida deportiva y social de la ciudad. En esta etapa, se invirtieron más de 31 millones de pesos.

El intendente Gerardo Merino reinauguró este miércoles el Centro Deportivo Trelew (CEDETRE), tras finalizar una importante obra de reacondicionamiento y puesta en valor ejecutada con una inversión superior a 31 millones de pesos, íntegramente financiada con fondos municipales propios. El intendente celebró junto a instituciones deportivas la puesta en valor del complejo y anunció un plan público-privado para fortalecer el deporte y la inclusión.

Estuvieron presentes funcionarios del Gobierno provincial, municipal, concejales, referentes de entidades deportivas, clubes, organizaciones y ciudadanos, quienes le dieron un marco especial a la jornada.

La obra forma parte del proceso de recuperación integral de espacios públicos que impulsa la actual gestión, como resultado de una administración eficiente y transparente de los recursos.

El predio, abandonado durante años, fue objeto de vandalismo y deterioro estructural. Su recuperación demandó una serie de tareas planificadas por el Ejecutivo con el objetivo de devolver la funcionalidad y seguridad a cada área del complejo.

Gestión público-privada

En la ocasión, Merino firmó un acta compromiso con las siguientes entidades: Club Social y Deportivo Juan Manuel de Rosas, Deportivo Atlas Asociación Civil, Club Deportivo Patagones 81, Club Social y Deportivo Moreira Juniors, y Club Social y Deportivo Tiro Federal. El objetivo es acompañar y fortalecer el desarrollo deportivo y social de la comunidad, mediante actividades deportivas, recreativas y de contención social destinadas a niños, jóvenes y familias.

Seguidamente, una vez habilitada la cancha remodelada, el Club Social y Deportivo Juan Manuel de Rosas y el Club Deportivo Atlas, disputaron un partido que simbolizó el comienzo de un camino de nuevas oportunidades.

Merino recordó cómo comenzó el proceso de recuperación del edificio, que había sido abandonado durante años. “Cuando asumimos hicimos un relevamiento de toda la ciudad y un diagnóstico de los edificios públicos, entre ellos el CEDETRE”, explicó.

El jefe comunal señaló que el primer paso fue garantizar la seguridad del lugar. “Instalamos cámaras, diagramamos controles con la Guardia Urbana y trabajamos junto a la Policía de la Provincia y el grupo de motos. Hoy el CEDETRE es un espacio seguro, conectado al centro de monitoreo municipal”, afirmó.

Merino describió la situación en la que encontraron el predio: “Había desidia, vandalismo, una cancha destruida. Pensamos que era irrecuperable. Pero con esfuerzo la recuperamos, con los fondos de cada peso que pagan los trelewenses con sus impuestos”.

El intendente destacó que su gestión cumple lo que promete. “No mentimos. Decimos lo que vamos a hacer y utilizamos los recursos de manera transparente y ordenada. Comenzamos las obras y las terminamos”, remarcó.

Además, Merino relacionó la recuperación del CEDETRE con otras acciones recientes. “Ayer inauguramos una plaza, hoy este centro deportivo, y mañana una fuente que hace 14 años estaba abandonada. Seguimos asfaltando calles, iluminando espacios y acompañando a los clubes barriales que dan contención a nuestros chicos”, expresó.

El intendente anunció luego una decisión política clave: “Hemos tomado la decisión de que este predio Diego Armando Maradona, que hace muchos años fue proyectado para canchas, piletas y pistas, se ponga verdaderamente en valor”.

“Durante 15 años involucionamos. Hoy decidimos avanzar. Queremos que las empresas privadas, los clubes y las fundaciones con sus papeles al día puedan invertir en canchas, en gimnasios, en infraestructura deportiva”, explicó.

Merino aclaró que todo el proceso se realizará “de manera ordenada y transparente, a través de licitaciones y ordenanzas”. El objetivo -dijo- es que Trelew cuente con un espacio físico donde sus deportistas puedan entrenar, profesionalizarse y crecer.

“Esto que está acá es para ustedes: para los chicos, los clubes y los vecinos. Es nuestro y tenemos que llevarlo adelante todos juntos, conectados como comunidad, sacando la ciudad adelante”, cerró el intendente.

Trabajos ejecutados

Los trabajos incluyeron pintura general, colocación de placas de yeso, instalación de nuevas puertas, y renovación completa de la caseta y los vestuarios, reemplazando artefactos de cocina, baño y sistemas de calefacción.

En materia de infraestructura, se concretó una renovación total de la instalación eléctrica en vestuarios, garantizando condiciones seguras y correcto funcionamiento de todos los equipos.

Además, se ejecutaron verificaciones y pruebas de hermeticidad en la red de gas, tanto en la cañería de doble regulación como en la casa y vestuarios, junto con inspecciones y trámites ante Camuzzi Gas del Sur.

El Municipio también adquirió e instaló artefactos esenciales: un calefactor, un termotanque, artefactos de baño y cocina, y materiales para la conexión del pilar de gas, luego del cambio de bastón realizado por la empresa distribuidora. Estos trabajos permitieron normalizar el servicio y garantizar el uso seguro de las instalaciones.

En el área deportiva, se compraron 3.000 kilos de caucho destinados al relleno y mantenimiento de la cancha de césped sintético, mejorando su calidad de juego y durabilidad. Se fabricaron dos bancos de suplentes nuevos y se reparó la mampostería del sector, lo que otorga mejores condiciones para el desarrollo de competencias y entrenamientos.

Punto preventivo

Estas acciones se suman a la puesta en funcionamiento del punto preventivo, habilitado en febrero de este año, que cuenta con vigilancia las 24 horas y refuerza la seguridad en toda la zona. Entre la instalación de este puesto y las obras ejecutadas, la inversión total alcanza los 50 millones de pesos, destinados a consolidar un predio seguro, funcional y al servicio de la comunidad.

Centro deportivo y de inclusión

El CEDETRE se proyecta nuevamente como centro neurálgico del deporte y la inclusión social en Trelew, un lugar de encuentro para clubes barriales, ligas y entidades comunitarias. El intendente Merino destacó que “recuperar el CEDETRE es devolverle a Trelew un espacio que le pertenece a todos, donde el deporte y la seguridad se unen para construir comunidad”.

La recuperación del predio forma parte de una visión integral de ciudad, que combina inversión deportiva, social y de prevención. “Este es un ejemplo de cómo, con buena administración, se puede invertir en obras que cambian la realidad”, subrayó Merino.

Con la reinauguración del CEDETRE, la Municipalidad reafirma su compromiso de poner en valor cada espacio público y continuar generando oportunidades para la participación y la vida sana de los vecinos.