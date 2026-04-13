Merino recibió a representantes de cadenas de supermercados y mayoristas

El intendente mantuvo un encuentro con referentes de Diarco, Changomas y Maxiconsumo, en el marco de una política de acompañamiento permanente al sector comercial, que incluye tanto a grandes cadenas como a pequeños y medianos comercios. Durante la reunión se abordaron el contexto económico, la infraestructura urbana y la logística comercial en la ciudad.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, recibió a referentes de importantes cadenas de supermercados y mayoristas, en el marco de una agenda de diálogo con el sector comercial local. El encuentro tuvo lugar en el Salón Histórico y contó con la participación de representantes de Diarco, Changomas y Maxiconsumo.

Durante la reunión, se evaluó el escenario económico actual y su impacto en la actividad comercial, así como también sobre el funcionamiento de cada sucursal en la ciudad.

Merino destacó la importancia de sostener el contacto con todos los niveles del comercio y remarcó la voluntad del Municipio de acompañar al sector.

Además, se abordaron temas vinculados a la seguridad, el mantenimiento urbano y la accesibilidad a los puntos de venta. Desde el Ejecutivo se señaló que se trabaja especialmente en el ordenamiento y la iluminación de los accesos, con el objetivo de mejorar las condiciones.

Otro de los ejes fue el desarrollo de la ciudad como nodo logístico, una línea en la que el Municipio progresa de manera sostenida.

Participantes

Por el sector empresarial estuvieron presentes el gerente de Diarco Autoservicio Mayorista, Juan Chapur; el director de Changomas, Hugo Rispero; y el gerente de Maxiconsumo, Alan Alvarenga.

En tanto, acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Mario Romeo, y el coordinador de Inspecciones, Sebastián Suquia.

En este marco, el gerente de Maxiconsumo, Alan Alvarenga, -cuya sucursal abrirá próximamente- valoró el acompañamiento institucional. “Destaco mucho la presencia del intendente y de la Municipalidad; nos visitaron esta semana y ahora nos recibieron”, expresó.

Asimismo, indicó que se analizan alternativas para optimizar el recorrido del transporte público, con el fin de facilitar el acceso de clientes y trabajadores.