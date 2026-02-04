Merino recibió a Ermelinda Painequeo tras su reconocimiento en Cosquín

La tejedora mapuche, oriunda de Trelew, fue distinguida con el Premio Adquisición en la Feria Nacional de Artesanías. Emocionada, destacó el cariño del público y el acompañamiento del Municipio.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, recibió en su despacho a la artesana mapuche Ermelinda Painequeo, recientemente distinguida con el Premio Adquisición en la 59ª Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular “Augusto Raúl Cortazar”, realizada en el marco del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Visiblemente emocionada por la distinción, Painequeo relató su experiencia en uno de los escenarios culturales más importantes del país y resaltó el afecto recibido por el público durante el festival. Con casi tres décadas de presencia ininterrumpida en Cosquín, fue una de las dos artesanas que representaron a la provincia de Chubut en esta edición.

Durante el encuentro, Merino destacó el valor de la representación cultural y el reconocimiento obtenido, y le agradeció la visita.

Además, le entregó un presente con productos artesanales de la zona. Cabe recordar que el jefe comunal ya había visitado previamente a Painequeo en su domicilio, en un gesto de cercanía y reconocimiento a su trayectoria.

“Agradecida de que me haya recibido el intendente. Como yo trabajo en Cultura, por ahí uno no viene seguido al Municipio. Estoy muy contenta”, expresó la artesana tras la reunión.

Sobre el momento en que recibió la noticia del premio, Painequeo confesó que fue inesperado: “Para mí fue muy sorpresivo. Me dijeron los jurados que les gustaba y podría ser el premio. Yo andaba con mi nieto. Los jurados pasaron y sacaron fotos. Después había quedado con dudas hasta que le confirmaron a mi nieto que iba a ser premiada y el coordinador de la feria me pidió los datos, lo que me dio mucha emoción. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza”.

En la reunión también estuvieron presentes la secretaria de Bienestar Integral, Mariana Medina; el coordinador de Cultura, Alberto Viegas; y una sobrina de la artesana.

De cara a los próximos meses, Painequeo adelantó que en marzo participará de una feria en la ciudad de Buenos Aires, espacio en el que ya ha recibido reconocimientos en otras oportunidades. Desde el Municipio, Merino le garantizó el acompañamiento institucional para esa nueva instancia, reafirmando el respaldo a la cultura y a los hacedores locales.