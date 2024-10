Merino garantizó que el ex distrito militar no será rematado: “Quedará para Trelew”

Las gestiones realizadas buscan evitar la venta directa o remate de estas propiedades, priorizando su cesión para un aprovechamiento cultural y comunitario bajo la administración municipal.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, se refirió a la reciente inclusión de bienes nacionales, como el ex Distrito Militar de Trelew, en un listado general del Estado Nacional con miras a su venta. Según el jefe municipal, ya estaba al tanto de estas medidas y había iniciado gestiones en Buenos Aires para garantizar que estas propiedades, de gran valor histórico y cultural, permanezcan bajo control local.

“Nosotros ya lo sabíamos y ya lo estábamos gestionando; de hecho, ya había ido y conversado en Buenos Aires. Este loteo y el ex distrito son bienes del Estado Nacional y las gestiones están avanzadas”, expresó Merino.

El intendente subrayó que el ex Distrito Militar, que en su momento también funcionó como sede de la Municipalidad de Trelew, es considerado patrimonio cultural, protegido por normativas que datan de la década del ’90.

Merino detalló que la situación del ex Distrito Militar es prioritaria debido a su valor histórico: “Es un lugar significativo para Trelew, no va a salir a remate. Tenemos el diálogo y las cuestiones técnicas para que quede en Trelew. No se soluciona con plata, hay mecanismos para que queden para el Municipio”.

El Estado Nacional, en su interés por gestionar la venta de tierras, incluyó en el listado otros terrenos cercanos a la Base Militar de Trelew, los cuales están a la venta y sobre los que también se han iniciado conversaciones para evaluar futuros barrios.

UN POCO DE HISTORIA