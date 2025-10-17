Merino: “Esta gestión impulsa políticas de Estado para una ciudad más inclusiva”

El intendente destacó que la jornada “Conecta Inclusión” refleja el perfil social y participativo que está tomando Trelew. Una propuesta de reflexión, intercambio y sensibilización en el marco de la Semana de la Educación Especial.

El intendente Gerardo Merino participó de la jornada “Conecta Inclusión”, realizada este viernes 17 de octubre en el Gimnasio Municipal Nº 1, donde -tras recorrer los stands y dialogar con los participantes-, afirmó que: “el desafío es que Trelew sea una ciudad más inclusiva y que estemos como comunidad mucho más conectados”.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Trelew a través de la Coordinación de Educación, junto con la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación, tuvo como fin visibilizar, compartir y valorar el trabajo de las escuelas especiales de la ciudad y fortalecer la empatía entre estudiantes.

Participaron las siete instituciones de la modalidad (503, 506, 511, 512, 529, 553 y 561), que presentaron stands, juegos inclusivos y actividades abiertas a la comunidad. También se sumó la Coordinación de Deportes, con talleres deportivos adaptados.

Merino destacó que “se decidió hacer esta actividad desde el Municipio, en conjunto con Provincia, para que los chicos interactúen con sus pares, compartan y refuercen los vínculos. Es una forma de visibilizar, generar alegría y construir comunidad”.

Agregó que “la idea es avanzar cada año, hacerlo en espacios más amplios y abiertos. Queremos que Trelew crezca como una ciudad más inclusiva, donde todos se sientan parte”.

Conecta Inclusión contó con entrada libre y gratuita y la participación de docentes, familias y vecinos.

Se desarrollaron conversatorios orientados a compartir buenas prácticas inclusivas en el ámbito educativo y para las familias de personas con discapacidad. Además, la Coordinación de Deportes participó con la presentación de sus talleres deportivos adaptados.

El objetivo central del evento fue generar un espacio de encuentro, empatía y aprendizaje, en el que los estudiantes de las escuelas primarias -invitados especialmente a recorrer la muestra- puedan ponerse en el lugar del otro y reconocer la importancia de una educación y una sociedad más justa e inclusiva.

“Esta gestión ha planteado políticas de Estado que tienen que ver con la inclusión”, afirmó hoy el intendente Merino.

El mandatario remarcó que “es el perfil que está tomando la ciudad: actividades del Estado, del privado, sociales, deportivas e inclusivas”, y recordó que “ayer anunciábamos la ampliación del natatorio con beneficio para personas con discapacidad, con más cupos y mejores condiciones”.