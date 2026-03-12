Merino entregó equipamiento a la Escuela 3, para mejorar las condiciones y la conectividad

La entrega forma parte del compromiso que el Ejecutivo municipal asumió tras la finalización del último ciclo lectivo. Ahora, la institución cuenta con aire acondicionado y antena Starlink.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, visitó la Escuela N° 3 de zona de chacras y entregó un aire acondicionado y una antena Starlink, equipos que aportarán a la mejora de las condiciones y a la conectividad.

La institución es de jornada completa y cuenta con una matrícula de 160 estudiantes. Este jueves, junto a Merino estuvieron presentes la secretaria de Bienestar Integral, Mariana Medina; la coordinadora General de Gabinete e Intendencia, Lorena Condinanzo; y la coordinadora de Educación, María Emilia Damadio.

El intendente Merino, agradeció el recibimiento de los directivos y estudiantes y remarcó que “desde el Municipio estamos acompañando para que estén mejor y puedan estudiar en mejores condiciones y tener accesibilidad”.

Por su parte la directora de la escuela, Natalia Higuera, recordó que “el intendente asumió el compromiso durante el cierre del ciclo lectivo del año pasado de donar un aire acondicionado para el comedor y la antena Starlink para mejorar la conexión a internet”.

“Estamos contentos y muy agradecidos porque las veces que los convocamos y pedimos ayuda siempre están presentes y nos dan respuesta”, remarcó.

Además, indicó: “Esta colaboración es sumamente importante para los estudiantes y el personal que trabaja en la institución”, y detalló que “la antena nos permite realizar mejor los trabajos teniendo en cuenta que estamos en zona de chacras e internet es intermitente y la posibilidad de tener conexión ayuda a gestionar lo administrativo y darle a nuestros estudiantes mejores trabajos con las computadoras”.