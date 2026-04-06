Merino destacó la generación de empleo local que impulsará la apertura de Maxiconsumo

El intendente visitó las instalaciones del mayorista junto a sus directivos. La inversión privada generará empleo local y fortalecerá el perfil de la ciudad como nodo clave de distribución en la región.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, recorrió las instalaciones de la firma mayorista Maxiconsumo junto al director de la empresa, Juan Manuel Fera, y el gerente, Alan Alvarenga, en el marco de la inminente apertura de la sucursal, prevista antes de finalizar abril.

Durante la recorrida, el intendente destacó el impacto positivo en la comunidad: “Trabajarán 60 personas, son nuevas fuentes laborales y desde el área de Empleo colaboraremos con el recurso humano a partir de perfiles capacitados para las diferentes áreas de la empresa”.

Además, recordó que “al inicio hubo dudas sobre el proyecto, pero con un trabajo serio y planificado cumplimos con el compromiso de colaborar para que se concrete y hoy se pueden ver las instalaciones en uno de los accesos a la ciudad, donde también se está trabajando en otras obras que mejoran la visión de la ciudad”.

También, el intendente realizó un balance del trabajo de planificación realizado desde el inicio del proyecto e indicó que “hablamos con los directivos del mayorista desde el período de transición de la gestión porque había intenciones de invertir y nos pusimos a disposición antes de asumir para poder colaborar porque teníamos la visión que esto iba, en primera instancia, a generar trabajo en el sector de la construcción y posteriormente con su funcionamiento más puestos de trabajo, sin dejar de mencionar el circuito comercial”.

Por su parte, el director de Maxiconsumo, Juan Manuel Fera, destacó el acompañamiento institucional y “el apoyo del intendente porque la instalación del comercio cuesta y es necesario porque hay un proceso de trámites, aprobaciones y tener este intercambio nos ayudó a avanzar”.

Asimismo, remarcó que se eligió a Trelew como punto central de venta “porque la actividad y el mercado comercial es bueno y a nivel logístico la ubicación de la ciudad es muy buena porque es el centro de las diferentes localidades de la zona, teniendo en cuenta, si bien atendemos a todo el público somos un mayorista que el volumen fuerte de las ventas son los comerciantes”.

Potencial logístico

Ubicada sobre la Ruta Nacional N°3, una de las principales vías de ingreso a la ciudad, la sucursal facilitará la llegada de proveedores y clientes de toda la zona.

Además, la firma ofrecerá una propuesta competitiva con precios accesibles, promociones y una amplia variedad de artículos.

Se trata de la segunda sucursal de Maxiconsumo en la provincia de Chubut, en el marco del plan de expansión de la firma, que eligió Trelew por su ubicación estratégica y su potencial logístico.

En este sentido, la inversión se vincula directamente con el desarrollo del Distrito Logístico que impulsa el Municipio, orientado a aprovechar la cercanía de los puertos y las rutas nacionales para atraer inversiones privadas y consolidar a la ciudad como un nodo de distribución clave en la Patagonia.