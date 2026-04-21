Merino destacó el paleoturismo como eje de desarrollo tras un hallazgo fósil en Trelew

La campaña científica se desarrollará del 23 al 25 de abril y es resultado del trabajo articulado entre el Estado municipal y provincial, la comunidad científica y el sector privado, consolidando una estrategia de desarrollo a largo plazo para la ciudad.

Con presencia del intendente de Trelew, Gerardo Merino, se presentó este lunes en el Salón Histórico Municipal la campaña de prospección y extracción de un delfín fósil hallado en el establecimiento Las Bardas, cuyas tareas en territorio se concretarán entre el 23 y el 25 de abril.

“Cuando uno gobierna un Estado municipal, no solamente tiene que garantizar los servicios y políticas públicas sostenidas, sino también generar oportunidades y marcar un rumbo de desarrollo”, expresó Merino.

En ese sentido, el mandatario remarcó que al inicio de la gestión se definió al turismo como uno de los ejes estratégicos, especialmente el paleoturismo, junto al turismo científico, educativo y deportivo.

“Hoy estamos aquí justamente para ser parte de esa sinergia, para fortalecer esta articulación, generar oportunidades de desarrollo y poner al servicio las herramientas del Estado municipal”, indicó, al tiempo que destacó el rol del sector privado en la generación de empleo y crecimiento.

Asimismo, subrayó la articulación entre el Municipio, el Gobierno provincial, el sistema científico -a través del CONICET y el CENPAT- y los actores privados como un modelo para proyectar a Trelew a largo plazo. “Este es el claro ejemplo de que cuando hay reglas claras, articulación y compromiso, las cosas suceden”, afirmó.

Participaron de la conferencia el subsecretario de Cultura de Chubut, Osvaldo Labastié; la subsecretaria de Conservación y Áreas Naturales Protegidas, Nadia Bravo; la investigadora del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CCT CENPAT CONICET), Mónica Buono; el guía de campo y logística Marcelo Balbi; el propietario del establecimiento Las Bardas, Cristian Fernandes; el técnico universitario en Paleontología Pablo Puerta; entre otras autoridades científicas y funcionarios provinciales y municipales.

El hallazgo se produjo el 31 de enero, cuando Fernandes y Balbi -responsable de la agencia Trekking Patagónico, que desarrolla turismo científico en el lugar-, dan cuenta de la detección de restos fósiles en el campo. Tras la consulta con el técnico Pablo Puerta, se identificaron como posibles restos de un delfín fósil.

Posteriormente, se realizó la denuncia ante la Subsecretaría de Cultura de Chubut y se dio intervención a la investigadora Mónica Buono. Y luego se efectuó la prospección, donde se determinó riesgo de erosión por lluvias, lo que motivó la solicitud de extracción.

Del proceso participan instituciones públicas como el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, el Museo Egidio Feruglio y la Municipalidad de Trelew, junto al sector privado representado por Estancias Las Bardas y Gondwana Expedition.

Trabajo conjunto que fortalece la investigación científica

José Cuitiño, geólogo del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, valoró la iniciativa y el espacio de articulación entre los distintos sectores.

“De mi parte, como geólogo, estoy muy contento con esta iniciativa y agradezco el espacio de diálogo que se generó entre el sector privado y el público. En este caso, agradezco a las autoridades municipales y provinciales por participar y estar atentos a esta propuesta. Estamos muy motivados y entusiasmados por el trabajo que se va a realizar esta semana”, expresó.

Una estrategia transversal que vincula ciencia y comunidad

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié, destacó el trabajo articulado y la importancia de proyectar la ciencia más allá de la preservación.

“Esta actividad representa un trabajo que se viene desarrollando de manera articulada, buscando la sinergia entre las instituciones científicas, los estados municipales, el Estado provincial, las instituciones nacionales y también el sector privado. En Chubut contamos con equipos de investigación trabajando en arqueología y paleontología. Una de las consignas que nos dio el gobernador (Ignacio Torres) fue justamente el trabajo transversal, para que las acciones no solo sucedan, sino que también perduren en el tiempo”, manifestó.

Además, el funcionario señaló: “Esta sinergia habla de la sostenibilidad de estos procesos. Cuando la investigación científica queda encapsulada únicamente en la preservación, pierde su dimensión social. Necesitamos que forme parte del desarrollo de nuestras comunidades”.

El turismo científico como oportunidad para la provincia

La subsecretaria de Conservación y Áreas Naturales Protegidas, Nadia Bravo, puso en valor el impacto del hallazgo en el desarrollo turístico.

“Celebramos esta articulación entre el Municipio, el sector privado y la comunidad científica. Esto representa un valor agregado que continúa fortaleciendo nuestras rutas turísticas. También quiero destacar el rol del propietario del campo, que ha tenido la fortuna de encontrar estos recursos tan valiosos. Desde el Ministerio estamos a disposición para acompañar este proceso y avanzar en herramientas como la figura de custodio rural”.

Y remarcó que: “Creemos que el camino es invitar al turista a vivir la experiencia en el lugar donde ocurren estos hallazgos, potenciando así el turismo científico”.

El sector privado, clave para impulsar el desarrollo

El guía de campo y logística Marcelo Balbi subrayó la importancia del compromiso privado en este tipo de iniciativas.

“Desde nuestro lugar, tenemos la oportunidad de colaborar con un hallazgo que para nosotros es extraordinario. Esto permite posicionar nuevamente a la ciudad en el foco del periodismo científico y fortalecer los vínculos entre lo público y lo privado”, dijo.

“Nuestra tarea es acompañar desde la logística, aportando recursos para que los científicos puedan desarrollar su trabajo. Estamos orgullosos de poder contribuir al crecimiento de un camino que posiciona a Trelew como referente paleontológico”, afirmó.

Una década de investigación al servicio del conocimiento

En tanto que la investigadora Mónica Buono explicó el alcance del trabajo científico y su vínculo con la comunidad. “Las tareas que vamos a desarrollar forman parte de un proyecto que llevamos adelante desde hace diez años en la costa de Chubut, buscando entender cómo eran el paisaje y la fauna de hace millones de años. Este tipo de hallazgos suele surgir gracias al aviso de vecinos o propietarios de campos, lo que demuestra la importancia del vínculo con la comunidad”.

Y destacó que: “Este trabajo es un aporte más dentro de una investigación mayor, que busca explicar por qué el entorno actual es como lo conocemos. Y es muy valioso poder desarrollarlo en articulación con el sector privado, en un contexto donde la ciencia enfrenta desafíos.”