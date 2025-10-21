Merino: “Convertimos un mini basural en una plazoleta, un nuevo espacio verde para disfrute de niños y adultos en barrio Sarmiento”

El espacio se inauguró este martes y es ejemplo de cómo la gestión local recupera espacios públicos y fortalece el compromiso de los vecinos con su barrio. Se invirtieron 55 millones de pesos, surgidos del aporte de los contribuyentes.

El intendente Gerardo Merino inauguró la plazoleta Domingo Faustino Sarmiento, en la intersección de José Verdi, Ingeniero E. Frey y 1° Junta. El espacio, donde antes se acumulaba basura, fue totalmente recuperado y hoy es un punto de encuentro para las familias del barrio. La inversión fue de 55 millones de pesos, fondos surgidos de una administración municipal ordenada, a través de los impuestos que abonan los contribuyentes.

“Qué lindo es poder inaugurar una plaza con los chicos jugando. De eso se trata cuando uno gobierna: planificar la ciudad, dar previsibilidad y mejorar la calidad de vida”, señaló el intendente.

“Acá antes se tiraba basura, pero nosotros lo limpiamos, lo recuperamos, se puso en valor, y hoy lo estamos inaugurando”, explicó más adelante Merino.

Merino subrayó que esta obra refleja una forma distinta de hacer política: “Tenemos un municipio ordenado porque es austero, porque hacemos las cosas bien y de cara a los vecinos. Esta plaza empezó con una comisión y se terminó con otra. Así debe ser: obras que trascienden mandatos y diferencias partidarias.”

También remarcó que: “Hace días comenzamos un plan de pavimentación para la ciudad después de muchos años, con obra pública que se lleva adelante con recursos propios. Y luego está previsto avanzar con el plan de pavimentación de esta calle Verdi, que une un anillo vial muy importante”.

La apertura de esta plazoleta se enmarca en un proceso de mantenimiento y puesta en valor de todos los espacios públicos de la ciudad, conectando el compromiso municipal de fortalecer la convivencia y mejorar la calidad de vida de los vecinos, con el accionar de las recientemente electas autoridades barriales.

Cada barrio de Trelew vuelve a contar con autoridades barriales elegidas por los vecinos, quienes trabajan junto a la Municipalidad para atender las necesidades de su comunidad.

Con esta iniciativa, Trelew continúa consolidando espacios verdes y áreas de recreación que promueven la participación ciudadana y refuerzan la identidad barrial, contribuyendo al desarrollo integral de la ciudad.

Las obras

Esta obra comprendió una superficie con veredas perimetrales, sectores inferiores de encuentro, se colocaron vados de accesibilidad en las esquinas, se reconstruyó el tramo de cordón cuneta en la calle José Verdi y 1° Junta.

Se colocó equipamiento urbano: bancos rectos largos, una mesa con bancos y, cestos, todos en hormigón ecológico. Además, un área de juegos infantiles que incluye tobogán, hamacas y sube y baja. También sistema de riego por goteo para las nuevas especies arbóreas.

Presencias

Durante el acto, el intendente estuvo acompañado por autoridades municipales, concejales y referentes barriales, entre ellos la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Monají, y el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Federico Ércoli.

En representación de la Asociación Vecinal del barrio Sarmiento, que recientemente renovó sus autoridades electas, participó el secretario Sandro Santana, en nombre del presidente electo Mario Díaz.