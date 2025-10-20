Merino: “Cada vez que celebramos el Eisteddfod, reafirmamos nuestro origen”

El intendente reafirmó el compromiso municipal con la identidad y las tradiciones que dieron origen a Trelew. En el aniversario 139°, el Municipio reforzó su apoyo a la cultura y al trabajo conjunto con la comunidad galesa.

En el marco del 139° aniversario de la ciudad, el intendente Gerardo Merino acompañó este sábado la entrega de los atributos tradicionales del Eisteddfod del Chubut, en el Salón San David, en una ceremonia que reunió a autoridades municipales, referentes de la comunidad galesa y miembros de la comisión organizadora.

Merino destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que forjaron la identidad local. “Cada vez que celebramos el Eisteddfod, reafirmamos nuestro origen y proyectamos el futuro de Trelew”, expresó.

También subrayó que la gestión municipal “adopta decisiones que fortalecen la pertenencia y la cultura como base de comunidad”.

Durante la ceremonia se otorgaron los reconocimientos más emblemáticos del certamen:

• Medalla de Plata, a Alejandro Jones, por el mejor poema en castellano de estilo tradicional.

• Sillón Bárdico, a Sara Borda Green, por el mejor poema en idioma galés.

• Corona del Poeta, otorgada por la Municipalidad de Trelew, a Arié Lloyd de Lewis, por el mejor poema en castellano de estilo libre.

Lloyd de Lewis, docente jubilada y autora premiada en varias ediciones del Eisteddfod, compartió su emoción: “Siempre es una alegría enorme recibir un premio, especialmente en este certamen. Me acompaña mucha gente y eso lo hace aún más especial”.

Sobre su obra galardonada, relató: “Es la historia de un joven que bajó del Mimosa y soñó con llegar primero al río. Murió intentando cumplir ese sueño, y fue recordado como símbolo de esfuerzo y esperanza”.

El Eisteddfod fue organizado por la Asociación Eisteddfod del Chubut, la Asociación San David, las Capillas Galesas y la Municipalidad de Trelew. Las actividades literarias, artísticas y religiosas continuarán hasta el 22 de octubre en Trelew y Gaiman.