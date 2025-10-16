Merino anunció la ampliación del Natatorio: “Será el centro deportivo inclusivo más grande de la Patagonia”

La obra -una pileta inclusiva-, duplicará la cantidad de usuarios y se financiará con recursos propios del natatorio municipal.

El intendente Gerardo Merino recorrió las instalaciones del Centro de Entrenamiento y Desarrollo Deportivo (CEyDDET), que funciona dentro del Natatorio Municipal, y allí anunció la ampliación de la pileta, una obra que permitirá duplicar la cantidad de usuarios y mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.

“Vamos a hacer una obra importante, en el marco de los 25 años del convenio con Lotería y la ciudad de Trelew para el uso de este natatorio”, explicó Merino.

El proyecto “es una ampliación de unos 800 metros cuadrados, con una nueva pileta inclusiva de 8 por 12 metros, pensada para que todas las personas con discapacidad puedan usarla. De esa manera se va a ampliar la cantidad de usuarios”, agregó.

El intendente puntualizó que “hoy este centro recibe alrededor de 250 usuarios con discapacidad y unos 1.500 en total. La idea es ampliar esa capacidad y llevarla a 3.000 personas”.

Además, destacó la transparencia de la gestión: “Esto se hará con fondos propios de la pileta, con una administración ordenada y transparente. Así se va a convertir en el centro deportivo inclusivo más grande de la Patagonia”. La inversión se estima entre 600 y 700 millones de pesos, y la obra comenzará próximamente.

Samso: Trelew necesita esta obra

Por su parte, Juan Samso, responsable del CEyDDET, señaló que “esta institución es municipal, cuenta con una pileta de 8 por 25 metros, un gimnasio y un SUM. La gran demanda de la sociedad nos llevó a pensar en cómo ampliar y mejorar las instalaciones. Esta nueva pileta de 8 por 12 metros se ubicará donde hoy está el gimnasio, con nuevos vestuarios, secretaría, baños y sala de profesores. Trelew necesita esta gran obra”.

Samso también destacó la autosustentabilidad del espacio: “Esto se sustenta solo, con la cuota de los usuarios. Acá trabajan 70 personas, 65 de ellas con sueldos provenientes de los ingresos de la institución. Además, apoyamos viajes de equipos y deportistas. A mi entender, es la institución deportiva más importante de la ciudad, por su cantidad de usuarios y su capacidad de integración”.